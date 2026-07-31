8 ساعات.. قطع المياه بمناطق في الهرم وفيصل مساء اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الهرم وفيصل.

أماكن قطع المياه

تشمل: شارع محمد حسن ومتفرعاته، وشارع ضياء ومتفرعاته، وشارع المطبعة ومتفرعاته، وشارع العريش ومتفرعاته.

موعد انقطاع المياه

وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساءاليوم الجمعة الموافق 31 /7 /2026 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 1/ 8 /2026.

سبب قطع المياه

وأرجعت الشركة، أن سبب قطع المياه يرجع إلى تنفيذ أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 300 مم، المتعارض مع أعمال إنشاء محطة مترو المطبعة بالجهة الشمالية بشارع الهرم، ضمن مشروع مترو الأنفاق، بما يستلزم تنفيذ أعمال الربط.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.