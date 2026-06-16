عمرو جمال: قدمنا مباراة كبيرة أمام بلجيكا.. وغياب تريزيجيه بسبب حالته

أكد عمرو جمال، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن نتيجة مصر أمام بلجيكا كانت إيجابية مشيدًا بثقة وروح لاعبي الفراعنة.

وقال عمرو جمال في تصريحات عبر برنامج "مودرن في المونديال" على قناة "modern mti": "قدمنا مباراة كبيرة أمام بلجيكا نتيجة كسر الرهبة من المواجهات السابقة مثل البرازيل".

وأضاف: "أرى أن النتيجة الإيجابية أمام بلجيكا تُحسب للمدير الفني حسام حسن وقدمنا مباراة تكتيكية رائعة".

واختتم: "توقعت مشاركة إمام عاشور في الجناح الأيسر قبل بداية اللقاء، واللاعب قدم مباراة مميزة، وأعتقد أن غياب تريزيجيه بسبب حالته الفنية في الفترة الأخيرة".