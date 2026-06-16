شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

شارك محمد هاني عبر خاصية “الستوري” على إنستجرام صورة جمعته بأسطورة الكرة الألمانية باستيان شفاينشتايجر، وذلك بعد الإشادة التي حصل عليها من النجم الألماني عقب مشاركته مع منتخب مصر لكرة القدم أمام منتخب بلجيكا لكرة القدم في كأس العالم.

وجاءت إشادة شفاينشتايجر بعد الأداء القوي الذي قدمه محمد هاني، خاصة في الجانب الدفاعي خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث نجح الظهير المصري في الحد من خطورة النجم البلجيكي جيريمي دوكو، وظهر بثبات لافت طوال اللقاء.

وعقب هذه النتيجة الإيجابية، يواصل المنتخب المصري استعداداته لمواجهة منتخب نيوزيلندا لكرة القدم يوم 22 يونيو، في الجولة الثانية، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى البناء على التعادل أمام بلجيكا من أجل تحقيق الفوز وتعزيز فرص التأهل إلى الأدوار الإقصائية في البطولة.