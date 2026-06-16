ردي داخل الملعب.. محمد هاني يعلق على الانتقادات قبل مباراة بلجيكا

علق محمد هاني، نجم منتخب مصر، على الانتقادات والسخرية التي طالته قبل مواجهة المنتخب البلجيكي في افتتاح مشوار الفراعنة بكأس العالم 2026، مؤكدًا أن الرد دائمًا يكون داخل أرض الملعب.

وقال هاني في تصريحاته: “قبل الماتشات فيه ناس كتير بتهزر ويقولوا إنك مش هتبقى كويس.. بس أنا مش بحب أتكلم في الحاجات دي، وردي كله بيكون داخل الملعب”.

وجاءت تصريحات لاعب منتخب مصر بعد مشاركة قوية أمام بلجيكا، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، ضمن الجولة الأولى للمجموعة السابعة.

وقدم هاني أداءً لافتًا خلال اللقاء، خاصة في الجانب الدفاعي أمام خطورة النجم البلجيكي دوكو، في مباراة شهدت تماسكًا دفاعيًا للفراعنة وخروجهم بنقطة ثمينة أمام أحد أقوى منتخبات البطولة.

ويستعد منتخب مصر لمواصلة مشواره في البطولة، حيث يواجه منتخب نيوزيلندا يوم الإثنين 22 يونيو، ضمن منافسات الجولة الثانية، في لقاء يقام على ملعب “بي سي بلايس” في كندا، وتنطلق صافرة بدايته في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في البناء على نتيجة بلجيكا، من أجل تحقيق الفوز في المباراة المقبلة وتعزيز فرص التأهل إلى الأدوار الإقصائية.