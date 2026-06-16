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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رجل مباراة السعودية وأوروجواي في كأس العالم

منتخب السعودية
منتخب السعودية
رباب الهواري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تتويج لاعب وسط منتخب أوروجواي، فيديريكو فالفيردي، بجائزة رجل المباراة، وذلك عقب المواجهة التي جمعت منتخب بلاده بنظيره السعودي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للرجال 2026.

وجاء اختيار فالفيردي بعد الأداء المميز الذي قدمه طوال اللقاء، حيث كان أحد أبرز عناصر الوسط في صفوف أوروجواي، وساهم في فرض التوازن وصناعة الفرص خلال مجريات المباراة التي انتهت بتعادل مثير بين الفريقين.

دخل المنتخب السعودي مباراته الأولى في المونديال تحت قيادة المدير الفني جورجوس دونيس، حيث واجه منتخب أوروجواي في لقاء أقيم في الواحدة صباح الثلاثاء. وشهدت المواجهة إثارة كبيرة منذ دقائقها الأولى، وسط رغبة واضحة من الطرفين في تحقيق الانتصار.

واستطاع المنتخب السعودي أن يفتتح التسجيل عن طريق المدافع عبد الإله العمري في الدقيقة 41، بعد أداء هجومي منظم خلال الشوط الأول، منح “الأخضر” أفضلية مستحقة قبل نهاية النصف الأول من اللقاء.

في الشوط الثاني، كثف منتخب أوروجواي ضغطه الهجومي بحثًا عن العودة في النتيجة، ونجح بالفعل في إدراك التعادل عند الدقيقة 80 عبر اللاعب ماكسي أراوخو، ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل ويشعل الدقائق الأخيرة من المواجهة.

وبالرغم من محاولات الفريقين لحسم اللقاء، انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحصد كل منتخب نقطة واحدة في مستهل مشوارهما بالمجموعة التي تضم أيضًا منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض اختبار قوي في الجولة الثانية عندما يواجه منتخب إسبانيا، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها “الأخضر” لمواصلة تقديم أداء قوي وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

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