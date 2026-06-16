كأس العالم 2026.. السعودية تتقدم على أوروجواي بهدف في الشوط الأول

أنهى المنتخب السعودي الشوط الأول من مواجهته أمام منتخب أوروجواي متقدمًا بهدف دون رد، في اللقاء المقام حاليًا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

سيطرة سعودية وفرص هجومية متواصلة

فرض “الأخضر” السعودي أفضلية واضحة خلال مجريات الشوط الأول، حيث دخل المباراة بأسلوب هجومي وضغط مبكر على دفاعات أوروجواي، وصنع العديد من المحاولات الخطيرة بحثًا عن هدف التقدم. ونجح المنتخب السعودي في ترجمة تفوقه إلى هدف مستحق، بعدما سجل عبدالإله العمري هدف المباراة الوحيد حتى الآن في الدقيقة 41، ليمنح منتخب بلاده الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

بداية جديدة بقيادة جورجيوس دونيس

يخوض المنتخب السعودي منافسات كأس العالم بطموحات كبيرة تحت قيادة المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، الذي تولى المسؤولية الفنية في أبريل الماضي، بعد سلسلة من التغييرات على الجهاز الفني، بدأت بالإيطالي روبرتو مانشيني، ثم الفرنسي هيرفي رينارد، قبل الاستقرار على دونيس لقيادة الفريق في البطولة العالمية.

تحضيرات متفاوتة قبل انطلاق المونديال

استعد المنتخب السعودي للمونديال من خلال عدد من المباريات الودية التي شهدت نتائج متباينة، إذ خسر أمام الإكوادور بنتيجة 2-1، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على بورتوريكو بثلاثية نظيفة، ثم اختتم استعداداته بتعادل سلبي أمام السنغال، وهي نتائج عكست تذبذبًا في المستوى، مع تحسن ملحوظ على الصعيد الدفاعي.

الدوسري والبريكان يقودان الهجوم

يعتمد المنتخب السعودي على مجموعة من أبرز لاعبيه في الخط الأمامي، يتقدمهم سالم الدوسري وفراس البريكان، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية عبدالله الحمدان، بعد الإصابة التي تعرض لها في الكاحل خلال المباراة الودية الأخيرة أمام السنغال، وهو ما دفع الجهاز الفني للتعامل بحذر مع حالته قبل انطلاق البطولة.