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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نتائج منتخبات إفريقيا في كأس العالم 2026 حتى الآن.. انتصار وحيد وبداية متباينة

كأس العالم
كأس العالم
رباب الهواري

شهدت الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم 2026 ظهور ستة منتخبات إفريقية، قدمت خلالها مستويات متباينة بين الفوز والتعادل والخسارة، في انطلاقة تعكس صعوبة المنافسة أمام كبار منتخبات العالم.

وتمكنت المنتخبات الإفريقية من تحقيق انتصار وحيد فقط، مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمتين، بينما نجحت بعض المنتخبات في تقديم عروض قوية رغم عدم تحقيق الفوز، وعلى رأسها مصر والمغرب والرأس الأخضر.

نتائج منتخبات إفريقيا في الجولة الأولى

* جنوب إفريقيا × المكسيك: خسارة منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 2-0.
* المغرب × البرازيل: تعادل إيجابي بنتيجة 1-1 بعد أداء مميز أمام أحد أبرز المرشحين للقب.
* كوت ديفوار × الإكوادور: فوز ثمين للأفيال بهدف دون رد، ليكون الانتصار الإفريقي الوحيد حتى الآن.
* تونس × السويد: خسارة قاسية بنتيجة 5-1 في واحدة من أكبر نتائج الجولة.
* الرأس الأخضر × إسبانيا: تعادل سلبي دون أهداف، بعد أداء دفاعي منظم أمام بطل أوروبا.
* مصر × بلجيكا: تعادل إيجابي 1-1، بعدما قدم الفراعنة مباراة قوية وكانوا قريبين من تحقيق الفوز.

حصيلة القارة السمراء

أسفرت مباريات المنتخبات الإفريقية الستة حتى الآن عن تحقيق فوز واحد فقط، وثلاثة تعادلات، مقابل هزيمتين، وهو ما يمنح القارة خمس نقاط في ختام أغلب مباريات الجولة الأولى.

وجاء الفوز الوحيد من نصيب منتخب كوت ديفوار، بينما اقتنصت منتخبات المغرب ومصر والرأس الأخضر تعادلات مهمة أمام منتخبات قوية، في حين لم ينجح منتخبا جنوب إفريقيا وتونس في حصد أي نقاط بعد خسارتيهما أمام المكسيك والسويد.

انتظار بقية المنتخبات الإفريقية

ولا تزال الجماهير الإفريقية تترقب ظهور بقية ممثلي القارة في البطولة، حيث يسعى كل من السنغال وغانا والجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تحقيق نتائج إيجابية تعزز فرص المنتخبات الإفريقية في التأهل إلى الدور التالي، وتؤكد قدرة القارة على المنافسة بقوة في النسخة الحالية من كأس العالم.

ومع انتهاء معظم مباريات الجولة الأولى، تبدو حظوظ العديد من المنتخبات الإفريقية قائمة، خاصة بعد الأداء الجيد الذي قدمته بعض المنتخبات أمام منافسين من العيار الثقيل، مما يزيد من إثارة الجولتين المقبلتين في سباق التأهل إلى دور الـ16.

كأس العالم اخبار الرياضة منتخب مصر كوت ديفوار

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