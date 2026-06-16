سالم الدوسري يقود تشكيل السعودية أمام أوروجواي في كأس العالم

أعلن المدير الفني لمنتخب السعودية، اليوناني جورجيوس دونيس، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة منتخب أوروجواي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله المنتخب السعودي إلى تحقيق بداية قوية أمام أحد أبرز منتخبات البطولة.

وتنطلق المباراة في الساعة الواحدة صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر والسعودية، وسط ترقب جماهيري كبير لمشاهدة الظهور الأول للأخضر في النسخة الحالية من كأس العالم، خاصة أن المواجهة تأتي أمام منافس يمتلك خبرات كبيرة على الساحة الدولية.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات أوروجواي وإسبانيا والرأس الأخضر، وهي مجموعة قوية تتطلب تحقيق نتائج إيجابية منذ الجولة الأولى للحفاظ على فرص التأهل إلى الدور التالي.

واستقر جورجيوس دونيس على الاعتماد على مجموعة من العناصر صاحبة الخبرة إلى جانب عدد من اللاعبين الشباب، من أجل تقديم أداء متوازن يجمع بين القوة الدفاعية والسرعة في التحولات الهجومية، مع الرهان على مهارات سالم الدوسري وقدرات فراس البريكان في قيادة الخط الأمامي وصناعة الفارق أمام دفاع أوروجواي.

ويأمل المنتخب السعودي في استغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه، وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية قبل المواجهتين المقبلتين أمام إسبانيا والرأس الأخضر، في ظل المنافسة القوية داخل المجموعة على بطاقتي التأهل إلى دور الستة عشر.

تشكيل منتخب السعودية أمام أوروجواي

حراسة المرمى:

محمد العويس.

خط الدفاع:

سعود عبد الحميد، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، متعب الحربي.

خط الوسط:

مصعب الجوير، محمد كنو، محمد أبو الشامات.

خط الهجوم:

سالم الدوسري، فراس البريكان.

ويدخل المنتخب السعودي اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق انطلاقة إيجابية في مشواره بالمونديال، مستندًا إلى الانسجام بين عناصره وثقة الجهاز الفني في قدرة اللاعبين على مجاراة منتخب أوروجواي والخروج بنتيجة تعزز آماله في المنافسة على التأهل من المجموعة الثامنة