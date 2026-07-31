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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شذى في عيد ميلادها.. حكاية صوت بدأ من الجراج ووصل إلى «شطة»

الفنانة شذى
الفنانة شذى
أوركيد سامي

بمناسبة عيد ميلاد الفنانة شذى ، نستعرض رحلتها الفنية، التي بدأت منذ طفولتها على شاشة السينما، ثم انتقلت إلى عالم الغناء لتصبح واحدة من الأصوات التي تركت بصمة خاصة في الأغنية المصرية، قبل أن تواصل تجاربها الفنية وصولًا إلى أحدث أعمالها «شطة».

وُلدت شذى ممدوح أحمد غريب في 31 يوليو 1984، وبدأت علاقتها بالفن في سن صغيرة، إذ ظهرت على الشاشة وهي طفلة في فيلم «الجراج» مع الفنانة نجلاء فتحي، وكانت في نحو الحادية عشرة من عمرها. وقبل أن تتجه إلى الاحتراف الفني، عاشت فترة من طفولتها في السعودية، ومارست رياضة التنس، كما كانت تغني في المدرسة، قبل أن تعود إلى مصر وتبدأ موهبتها الغنائية في الظهور بصورة أكثر وضوحًا.

ومع بداية الألفينات، اتخذت شذى خطواتها الأولى في عالم الغناء، حتى جاءت انطلاقتها الرسمية عام 2004 من خلال ألبوم «ليالي الشوق»، الذي كان نقطة تحول مهمة في مشوارها، وقدمها للجمهور كمطربة تمتلك صوتًا وشخصية فنية خاصة. وضم الألبوم عددًا من الأغنيات التي عرفت بها في بداياتها، من بينها «ليالي الشوق» و«أنا قلبي داب» و«إسكت» و«مكنش على بالي» و«رسمتك في خيالي» و«خليك في حالك»، ليصبح الألبوم محطة أساسية في تأسيس اسمها داخل الساحة الغنائية.

وبعد ذلك واصلت شذى مشوارها من خلال ألبوم «ليالي» عام 2008، والذي مثل مرحلة جديدة في مسيرتها، وضم مجموعة من الأغنيات منها «الليالي» و«حكاية منسية» و«بحبك لسه» و«بتهددني ببعدك» و«خليك معايا» و«طول ليلي» و«برجع بعمري» و«شفت كتير».

ولم يقتصر مشوار شذى على الغناء، إذ واصلت حضورها في مجال التمثيل أيضًا، فظهرت في فيلم «قاطع شحن» عام 2010، وقدمت خلاله عددًا من الأغنيات، كما شاركت في أعمال تلفزيونية مثل «ولاد السيدة» و«بدر وبدرية». ورغم ذلك ظل الغناء هو المساحة الأبرز في رحلتها الفنية.

وخلال السنوات التالية، مرت شذى بفترات من الحضور والغياب، خاصة مع تعرضها لظروف شخصية صعبة كان من أبرزها فقدان والدتها ثم والدها، وهي أحداث تركت أثرًا واضحًا عليها وعلى مسيرتها. لكنها عادت إلى الساحة بعد ذلك بمجموعة من الأغنيات المنفردة، وبدأت في تقديم ألوان أكثر تنوعًا، من بينها «فستان فرح» و«المرأة المستقلة» و«هنتفارق» و«أجمل أوقات» و«اخلع» و«ناجح» و«جمدي».

ومن بين التجارب التي لفتت الانتباه في مسيرتها أغنية «المرأة المستقلة» التي قدمتها بمشاركة أوكا وأورتيجا، إلى جانب عدد من الأعمال التي عكست رغبتها في التجديد وعدم التقيد بقالب موسيقي واحد. كما قدمت في عام 2020 أغنية «أجمل أوقات» في أجواء عيد الحب، لتواصل من خلالها حضورها في اللون الرومانسي أيضًا.

وفي السنوات الأخيرة دخلت شذى مرحلة جديدة في مسيرتها من خلال التعاون مع شركة روتانا، وبدأت هذه المرحلة بأغنية «زمانك دلوقتي» عام 2025، قبل أن تواصل التعاون معها من خلال أعمال أخرى كان من بينها «كده OK».

وفي عام 2026 وصلت الرحلة إلى أحدث محطاتها حتى الآن مع أغنية «شطة»، التي قدمتها بالتعاون مع روتانا، واختارت من خلالها لونًا مختلفًا بطابع خفيف ومرح، ينتمي إلى أجواء اللايت بوب. الأغنية من كلمات حازم إكس، وألحان كريم الصباغ، وتوزيع فلسطيني، وحققت تفاعلًا من الجمهور منذ طرحها، لتؤكد شذى من جديد قدرتها على تقديم ألوان مختلفة ومواكبة التطورات الموسيقية.

وهكذا تمتد رحلة شذى من طفلة ظهرت على شاشة السينما في «الجراج» إلى مطربة صنعت اسمها من خلال «ليالي الشوق» و«ليالي»، مرورًا بسنوات من التجارب الفنية والظروف الشخصية والعودة المتكررة إلى الساحة، وصولًا إلى «شطة» التي تمثل فصلًا جديدًا في مشوارها.

وفي عيد ميلادها، تظل شذى صاحبة رحلة مختلفة، لم تعتمد على نجاح واحد، بل واصلت البحث عن مساحتها الخاصة وتجربة ألوان جديدة، لتثبت أن الاستمرار والتجدد هما سر بقاء الفنان في ذاكرة الجمهور و تحرض علي تقديم العديد من المفاجآت الفنية

الفنانة شذى اخبار الفن نجوم الفن

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