بعد التعادل أمام بلجيكا.. ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم 2026

استهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بحصد نقطة ثمينة بعدما فرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام منتخب بلجيكا، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة.

وأقيمت المباراة على ملعب لومن فيلد، وسط حضور جماهيري كبير، وشهدت مواجهة قوية بين المنتخبين، حيث قدم لاعبو منتخب مصر أداءً مميزًا أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب، ليخرج الفراعنة بنقطة مهمة في بداية مشوارهم بالمونديال.

إمام عاشور يمنح مصر التقدم ولوكاكو يدرك التعادل

نجح منتخب مصر في افتتاح التسجيل عن طريق إمام عاشور، الذي استغل فرصة مميزة ليهز الشباك ويمنح الفراعنة الأفضلية خلال اللقاء، قبل أن ينجح المنتخب البلجيكي في العودة إلى المباراة عن طريق مهاجمه روميلو لوكاكو، الذي سجل هدف التعادل، لتنتهي المواجهة بنتيجة هدف لكل منتخب.

وحافظ المنتخبان على نقطة واحدة لكل منهما مع ختام أولى مباريات المجموعة، في انتظار استكمال باقي مواجهات الجولة الأولى.

مواجهة إيران ونيوزيلندا تستكمل الجولة الأولى

وتتواصل منافسات المجموعة السابعة بإقامة المباراة الثانية التي تجمع بين منتخبي إيران ونيوزيلندا، والمقرر انطلاقها في الرابعة فجر الثلاثاء، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط تمنحه الأفضلية في سباق التأهل إلى الدور التالي.

ومن المنتظر أن تسهم نتيجة هذه المواجهة في رسم ملامح المنافسة داخل المجموعة بعد انتهاء الجولة الافتتاحية.

ترتيب المجموعة السابعة بعد مباراة مصر وبلجيكا

جاء ترتيب المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026 عقب انتهاء مواجهة مصر وبلجيكا على النحو التالي:

* بلجيكا: نقطة واحدة، سجل هدفًا واستقبل هدفًا.

* مصر: نقطة واحدة، سجل هدفًا واستقبل هدفًا.

* إيران: دون نقاط، ولم تخض مباراتها الأولى بعد.

* نيوزيلندا: دون نقاط، ولم تخض مباراتها الأولى بعد.

ويترقب منتخب مصر الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يأمل في تحقيق أول انتصار له بالبطولة من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى الدور المقبل، بينما تسعى بلجيكا لمواصلة حصد النقاط، في ظل منافسة قوية ومتوقعة بين جميع منتخبات المجموعة السابعة.