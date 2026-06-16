قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن: عقدي انتهى منذ فبراير.. وأواصل العمل ثقة في الشعب المصري
رياح الخماسين تضرب البلاد مجددًا.. ماذا تعرف عنها وما أبرز أضرارها؟
أجبره على تغيير مركزه.. الإعلام العالمي يتغنى بتألق محمد هاني أمام دوكو
ردي داخل الملعب.. محمد هاني يعلق على الانتقادات قبل مباراة بلجيكا
حفيظ دراجي يشيد بأداء منتخب مصر أمام بلجيكا: حضر للمنافسة وليس للمشاركة
كأس العالم 2026.. السعودية تتقدم على أوروجواي بهدف في الشوط الأول
شخصية مميزة.. ماذا قال كاف عن أداء منتخب مصر أمام بلجيكا بالمونديال؟
دعاء العام الهجري الجديد 1448.. أفضل الأدعية المستحبة لطلب الرزق واستقبال السنة
تحرشوا بابنتي .. فنانة شهيرة تحرر محضرًا ضد 7 شباب أثناء تصوير عمل فني
بقرار حكومي.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام وتفاصيل الزيادة الجديدة 2026
في عيد ميلاده.. محمد صلاح يواصل صناعة التاريخ بكأس العالم 2026
حالات تحكيمية مثيرة.. هل استحق زيزو ركلة جزاء أمام بلجيكا ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كورتوا يطلب تغيير قميصه مع مرموش بعد مباراة مصر وبلجيكا فى كأس العالم

مرموش
مرموش

لفتت الروح الرياضية الأنظار عقب نهاية مواجهة منتخب مصر ونظيره البلجيكي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في افتتاح مباريات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، بعدما حرص تيبو كورتوا، حارس مرمى منتخب بلجيكا، على طلب قميص عمر مرموش، نجم المنتخب المصري، عقب إطلاق صافرة النهاية.


وجاءت هذه اللفتة المميزة بعد مباراة قوية قدم خلالها المنتخب المصري أداءً لافتًا أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية، حيث نجح الفراعنة في فرض شخصيتهم على اللقاء وخرجوا بنقطة ثمينة في بداية مشوارهم بالمونديال.
ولم يتردد عمر مرموش في تلبية طلب الحارس البلجيكي، إذ تبادل اللاعبان القمصان وسط أجواء ودية، قبل أن يتبادلا العناق في مشهد عكس الاحترام المتبادل بين نجوم المنتخبين، وأكد أن المنافسة داخل المستطيل الأخضر لا تمنع وجود علاقات يسودها التقدير والروح الرياضية.
وحظيت اللقطة باهتمام واسع من الجماهير ووسائل الإعلام، خاصة أن كورتوا يُعد أحد أبرز حراس المرمى في العالم، بينما يواصل عمر مرموش تقديم مستويات مميزة جعلته يحظى بإشادة كبيرة من المتابعين خلال الفترة الأخيرة.
وكان المنتخب المصري قد افتتح التسجيل في المباراة عن طريق إمام عاشور، الذي استغل فرصة مميزة ليمنح الفراعنة التقدم، قبل أن يدرك المنتخب البلجيكي التعادل بهدف عكسي، لتنتهي المواجهة بنتيجة 1-1 ويحصل كل منتخب على نقطة في مستهل مشواره بالمجموعة.
ويمنح التعادل منتخب مصر دفعة معنوية قبل خوض المواجهتين المقبلتين في دور المجموعات، إذ يطمح الفراعنة إلى مواصلة النتائج الإيجابية وحصد بطاقة التأهل إلى الدور التالي، بينما يسعى المنتخب البلجيكي لتعويض تعثره في الجولة الافتتاحية وتحقيق الانتصارات في المباريات المقبل

منتخب مصر اخبار الرياضة كأس العالم بلجيكا مرموش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

مباراة مصر وبلجيكا

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا.. نزل الترددات لمتابعة كأس العالم 2026

مصر وبلجيكا

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد

مباراة مصر وبلجيكا

مباشر الآن مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 مجانًا عبر هذه القنوات

قطع المياه

لمدة 16 ساعة.. قطع المياه عن هذه المناطق بمحافظة الجيزة مساء الجمعة

ترشيحاتنا

صالح متلو شن- السفير التركي لدى مصر

استمروا.. السفير التركي يشيد بأداء منتخب مصر في مواجهة بلجيكا بالمونديال

المفوضة الأوروبية لشؤون التوسيع

مفوضة التوسع: الاتحاد الأوروبي يطور آليات صارمة لمعاقبة الأعضاء الجدد المخالفين

وزير دفاع لبنان

وزير دفاع لبنان يزور فرنسا للمشاركة في معرض "يوروساتوري 2026" وبحث تعزيز التعاون العسكري

بالصور

تونر ماء الورد و القرنفل لبشرة نضرة

تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة

أفضل نظام غذائي لمرضى السكري من النوع الأول.. أطعمة تحافظ على استقرار السكر وتحمي الجسم

افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول
افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول
افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

تغيرات في البشرة والصحة والخصوبة.. ماذا يحدث عند تناول السمن البلدي باللبن صباحا

السمن البلدي
السمن البلدي
السمن البلدي

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد