كورتوا يطلب تغيير قميصه مع مرموش بعد مباراة مصر وبلجيكا فى كأس العالم

لفتت الروح الرياضية الأنظار عقب نهاية مواجهة منتخب مصر ونظيره البلجيكي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في افتتاح مباريات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، بعدما حرص تيبو كورتوا، حارس مرمى منتخب بلجيكا، على طلب قميص عمر مرموش، نجم المنتخب المصري، عقب إطلاق صافرة النهاية.



وجاءت هذه اللفتة المميزة بعد مباراة قوية قدم خلالها المنتخب المصري أداءً لافتًا أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية، حيث نجح الفراعنة في فرض شخصيتهم على اللقاء وخرجوا بنقطة ثمينة في بداية مشوارهم بالمونديال.

ولم يتردد عمر مرموش في تلبية طلب الحارس البلجيكي، إذ تبادل اللاعبان القمصان وسط أجواء ودية، قبل أن يتبادلا العناق في مشهد عكس الاحترام المتبادل بين نجوم المنتخبين، وأكد أن المنافسة داخل المستطيل الأخضر لا تمنع وجود علاقات يسودها التقدير والروح الرياضية.

وحظيت اللقطة باهتمام واسع من الجماهير ووسائل الإعلام، خاصة أن كورتوا يُعد أحد أبرز حراس المرمى في العالم، بينما يواصل عمر مرموش تقديم مستويات مميزة جعلته يحظى بإشادة كبيرة من المتابعين خلال الفترة الأخيرة.

وكان المنتخب المصري قد افتتح التسجيل في المباراة عن طريق إمام عاشور، الذي استغل فرصة مميزة ليمنح الفراعنة التقدم، قبل أن يدرك المنتخب البلجيكي التعادل بهدف عكسي، لتنتهي المواجهة بنتيجة 1-1 ويحصل كل منتخب على نقطة في مستهل مشواره بالمجموعة.

ويمنح التعادل منتخب مصر دفعة معنوية قبل خوض المواجهتين المقبلتين في دور المجموعات، إذ يطمح الفراعنة إلى مواصلة النتائج الإيجابية وحصد بطاقة التأهل إلى الدور التالي، بينما يسعى المنتخب البلجيكي لتعويض تعثره في الجولة الافتتاحية وتحقيق الانتصارات في المباريات المقبل