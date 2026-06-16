حازم إمام: منتخب مصر يُخيف إيران ونيوزيلندا.. ونعاني من مشكلة وحيدة

أكد حازم إمام، عضو اتحاد الكرة السابق، أن منتخب مصر ظهر بمستوى قوي أمام بلجيكا في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وقال حازم إمام، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت"، إن الأداء الذي قدمه المنتخب المصري أمام بلجيكا يعكس تطورًا واضحًا في مستوى الفريق، مضيفًا: “الأداء الذي قدمه منتخب مصر اليوم يُخيف منتخبي إيران ونيوزيلندا، ويمنحنا الثقة والاطمئنان”.

وأوضح أن المنتخب قدّم كرة هجومية منظمة بشكل جيد، إلا أن هناك ملاحظة فنية تتمثل في تراجع اللياقة البدنية خلال الشوط الثاني، وهو ما أثر على الأداء في بعض الفترات.

وأشار إمام إلى أن المدير الفني حسام حسن اعتمد على طريقة لعب وتشكيل وصفه بأنه غير معتاد، لكنه كان فعالًا وأثبت نجاحه خلال المباراة، مضيفًا أن المنتخب قدم أداءً جيدًا بشكل عام.

وتابع: “من وجهة نظري، منتخب مصر خسر نقطتين في هذه المباراة ولم يكتفِ بالحصول على نقطة واحدة”.

وفيما يتعلق بأداء محمد هاني، أشاد حازم إمام بالمستوى الذي قدمه أمام أحد أبرز الأجنحة في العالم، مؤكدًا أنه نجح في الحد من خطورته طوال اللقاء، وقال: “تعرض محمد هاني لانتقادات كبيرة خلال الفترة الماضية، لكنه اليوم أثبت قيمته وقدراته”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما قدمه اللاعب أمام بلجيكا يعكس تطورًا واضحًا في مستواه ويؤكد أحقيته بالاعتماد عليه في المباريات الكبرى.