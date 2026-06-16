عصام الحضري يشيد بمصطفى شوبير: تصديه في الدقيقة 82 نقطة تحول

أشاد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، بالمستوى المميز الذي قدمه مصطفى شوبير خلال مواجهة بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن تصديه الحاسم في الدقائق الأخيرة كان نقطة التحول التي حافظت على نتيجة التعادل.

وانتهت مواجهة منتخب مصر أمام بلجيكا بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بعدما قدم الفراعنة أداءً قويًا أمام أحد أبرز منتخبات البطولة.

وقال الحضري، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت"، إن مصطفى شوبير أثبت قدراته الكبيرة في أول ظهور رسمي له بكأس العالم، مشيرًا إلى أنه يمتلك الإمكانيات التي تؤهله لحراسة عرين المنتخب الوطني لسنوات طويلة.

وأضاف: "مصطفى شوبير قدم مباراة كبيرة، وتصدى للعديد من الكرات الخطيرة، وأثبت أنه حارس مرمى على أعلى مستوى، وأرى أنه سيكون الحارس الأول لمنتخب مصر خلال السنوات الـ15 المقبلة".

وأوضح الحضري أن أبرز لقطات المباراة كانت التصدي الرائع لكرة رأسية في الدقيقة 82، مؤكدًا أن هذه اللقطة كانت نقطة التحول الحقيقية التي منحت منتخب مصر فرصة الخروج بنقطة ثمينة أمام بلجيكا.

وأشار نجم الفراعنة السابق إلى أن جميع لاعبي منتخب مصر يستحقون الإشادة بعد الأداء القوي الذي قدموه، إلا أن مصطفى شوبير كان صاحب التأثير الأكبر بفضل تدخلاته الحاسمة، والتي حافظت على نتيجة التعادل حتى صافرة النهاية.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم الإثنين 22 يونيو 2026، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق الفوز الأول وتعزيز فرصهم في التأهل إلى الدور التالي.