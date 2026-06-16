قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائد بلجيكا بعد التعادل مع مصر: الحصول على نقطة أمام الفراعنة أمر جيد
برابط مجهول .. مذيعة شهيرة تتعرض لفخ النصب الإلكتروني وسحب 69 ألف جنيه من حسابها
هل يجوز صيام أول أيام شهر محرم؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
لن نكون ضيوف شرف.. إمام عاشور يعلق على تعادل منتخب مصر أمام بلجيكا
تقييم محمد صلاح في مواجهة مصر وبلجيكا بكأس العالم 2026
بعد مذكرة التفاهم.. أمريكا ترفع الحصار البحري المفروض على إيران
سالم الدوسري يقود تشكيل السعودية أمام أوروجواي في كأس العالم
فرحة "وزارية".. مدبولي وسويلم وفتحي يحتفلون بهدف الفراعنة بمونديال 2026
نتنياهو: تبقى شخص واحد من مدبري هجوم 7 أكتوبر وسنغتاله
هدف ونقطة ثمينة.. إمام عاشور رجل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم
لنا ركلة جزاء واضحة.. حسام حسن يهاجم حكم مباراة مصر وبلجيكا
مصر أم الدنيا.. أحلام تساند المنتخب بفيديو من ملعب المباراة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لن نكون ضيوف شرف.. إمام عاشور يعلق على تعادل منتخب مصر أمام بلجيكا

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

أبدى إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، حزنه بعد التعادل الإيجابي أمام منتخب بلجيكا بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن اللاعبين كانوا يطمحون لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة.

طموحات كبيرة لمنتخب مصر

أكد إمام عاشور في تصريحاته عقب اللقاء أن منتخب مصر دخل بطولة كأس العالم بهدف المنافسة وتقديم مستويات قوية، وليس من أجل مجرد المشاركة. وأوضح أن جميع اللاعبين لديهم إيمان بقدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية، والوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة في البطولة، مشيرًا إلى أن المنتخب يمتلك عناصر مميزة قادرة على مقارعة أقوى المنتخبات العالمية.

وأضاف أن الأداء الذي قدمه الفريق أمام بلجيكا يعكس شخصية المنتخب، وأن اللاعبين كانوا قريبين للغاية من تحقيق الفوز، إلا أن بعض التفاصيل حرمتهم من حصد النقاط الثلاث.

دور محمد صلاح ومرموش داخل المنتخب

وأشار عاشور إلى أهمية وجود اللاعبين أصحاب الخبرات داخل صفوف المنتخب، وعلى رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش، مؤكدًا أنهما يقدمان دعمًا كبيرًا لباقي اللاعبين سواء داخل الملعب أو خارجه.

وأوضح أن الثنائي يحرص دائمًا على نقل خبراتهما الدولية إلى زملائهما، وهو ما يمنح المنتخب دفعة معنوية كبيرة، خاصة في البطولات الكبرى التي تتطلب التركيز والخبرة في التعامل مع مختلف المواقف.

وشهدت المباراة بداية قوية من جانب منتخب مصر، حيث نجح إمام عاشور في تسجيل هدف التقدم خلال الدقيقة العشرين، ليمنح الفراعنة أفضلية مبكرة أمام أحد أبرز منتخبات أوروبا.

وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب البلجيكي من إدراك التعادل بعدما سجل محمد هاني هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة والستين، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل منتخب، ويحصل كل فريق على نقطة في مستهل مشواره بالمونديال.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى نقطة واحدة ليتصدر ترتيب المجموعة السابعة بالتساوي مع منتخب بلجيكا، بينما بقي منتخبا إيران ونيوزيلندا دون نقاط قبل خوض مواجهتهما الأولى في المجموعة، لتظل جميع الاحتمالات مفتوحة قبل انطلاق الجولة الثانية، التي يسعى خلالها المنتخب المصري لتحقيق انتصاره الأول وتعزيز فرصه في التأهل إلى دور الستة عشر.

منتخب مصر اخبار الرياضة كأس العالم بلجيكا امام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

مباراة مصر وبلجيكا

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا.. نزل الترددات لمتابعة كأس العالم 2026

مصر وبلجيكا

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

الطاقة الشمسية

هل تقضي الطاقة الشمسية على شواحن الهواتف التقليدية للأبد؟

Wi-Fi 8

Wi-Fi 8 قادم بثورة مختلفة والسرعة القصوى لم تعد الأولوية بعد الآن

أخبار السيارات

سوق السيارات المصرية يحقق نموًا 47.2% خلال أول 4 أشهر من 2026

بالصور

تونر ماء الورد و القرنفل لبشرة نضرة

تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة

أفضل نظام غذائي لمرضى السكري من النوع الأول.. أطعمة تحافظ على استقرار السكر وتحمي الجسم

افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول
افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول
افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

تغيرات في البشرة والصحة والخصوبة.. ماذا يحدث عند تناول السمن البلدي باللبن صباحا

السمن البلدي
السمن البلدي
السمن البلدي

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد