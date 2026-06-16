لن نكون ضيوف شرف.. إمام عاشور يعلق على تعادل منتخب مصر أمام بلجيكا

أبدى إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، حزنه بعد التعادل الإيجابي أمام منتخب بلجيكا بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن اللاعبين كانوا يطمحون لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة.

طموحات كبيرة لمنتخب مصر

أكد إمام عاشور في تصريحاته عقب اللقاء أن منتخب مصر دخل بطولة كأس العالم بهدف المنافسة وتقديم مستويات قوية، وليس من أجل مجرد المشاركة. وأوضح أن جميع اللاعبين لديهم إيمان بقدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية، والوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة في البطولة، مشيرًا إلى أن المنتخب يمتلك عناصر مميزة قادرة على مقارعة أقوى المنتخبات العالمية.

وأضاف أن الأداء الذي قدمه الفريق أمام بلجيكا يعكس شخصية المنتخب، وأن اللاعبين كانوا قريبين للغاية من تحقيق الفوز، إلا أن بعض التفاصيل حرمتهم من حصد النقاط الثلاث.

دور محمد صلاح ومرموش داخل المنتخب

وأشار عاشور إلى أهمية وجود اللاعبين أصحاب الخبرات داخل صفوف المنتخب، وعلى رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش، مؤكدًا أنهما يقدمان دعمًا كبيرًا لباقي اللاعبين سواء داخل الملعب أو خارجه.

وأوضح أن الثنائي يحرص دائمًا على نقل خبراتهما الدولية إلى زملائهما، وهو ما يمنح المنتخب دفعة معنوية كبيرة، خاصة في البطولات الكبرى التي تتطلب التركيز والخبرة في التعامل مع مختلف المواقف.

وشهدت المباراة بداية قوية من جانب منتخب مصر، حيث نجح إمام عاشور في تسجيل هدف التقدم خلال الدقيقة العشرين، ليمنح الفراعنة أفضلية مبكرة أمام أحد أبرز منتخبات أوروبا.

وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب البلجيكي من إدراك التعادل بعدما سجل محمد هاني هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة والستين، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل منتخب، ويحصل كل فريق على نقطة في مستهل مشواره بالمونديال.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى نقطة واحدة ليتصدر ترتيب المجموعة السابعة بالتساوي مع منتخب بلجيكا، بينما بقي منتخبا إيران ونيوزيلندا دون نقاط قبل خوض مواجهتهما الأولى في المجموعة، لتظل جميع الاحتمالات مفتوحة قبل انطلاق الجولة الثانية، التي يسعى خلالها المنتخب المصري لتحقيق انتصاره الأول وتعزيز فرصه في التأهل إلى دور الستة عشر.