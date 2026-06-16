حمزة عبد الكريم يكتب التاريخ كأصغر لاعب عربي في كأس العالم

دخل حمزة عبد الكريم تاريخ كرة القدم العربية من أوسع أبوابه بعدما أصبح أصغر لاعب عربي ومصري يشارك في نهائيات كأس العالم، وذلك بعمر ثمانية عشر عامًا وخمسة أشهر وأربعة عشر يومًا، عقب مشاركته مع منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم ألفين وستة وعشرين.

وشارك اللاعب الشاب في الدقيقة السابعة والسبعين من عمر المباراة، بعدما قرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن الدفع به بديلًا للنجم محمد صلاح، ليحصل على فرصة تاريخية في واحدة من أكبر البطولات الكروية على مستوى العالم، ويؤكد الثقة الكبيرة التي يحظى بها رغم صغر سنه.

واحتفل الاتحاد المصري لكرة القدم بهذا الإنجاز التاريخي عبر صفحاته الرسمية، مؤكدًا أن حمزة عبد الكريم أصبح أصغر لاعب عربي ومصري يشارك في بطولة كأس العالم، في خطوة تعكس مستقبلًا واعدًا للاعب الذي ينتظره الكثير خلال السنوات المقبلة.

وانتهت مواجهة منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا بالتعادل بهدف لكل منتخب، في مباراة شهدت أداءً قويًا من الفراعنة.

وافتتح إمام عاشور التسجيل لصالح المنتخب المصري بعدما استغل فرصة مميزة وأسكن الكرة الشباك، قبل أن يتمكن المنتخب البلجيكي من إدراك التعادل في الشوط الثاني بهدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه.

تشكيل منتخب مصر في المباراة

بدأ منتخب مصر اللقاء بتشكيل ضم مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع محمد هاني، وحمدي فتحي، وياسر إبراهيم، وأحمد فتوح.

وفي خط الوسط شارك مروان عطية، ومهند لاشين، وإمام عاشور، بينما قاد خط الهجوم الثلاثي مصطفى زيكو، ومحمد صلاح، وعمر مرموش.

وضمت قائمة البدلاء كلًا من محمد الشناوي، ومهدي سليمان، ومحمد علاء، وطارق علاء، وكريم حافظ، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، وحسام عبد المجيد، ونبيل عماد دونجا، ومحمود صابر، ومحمود حسن تريزيجيه، وأحمد سيد زيزو، وإبراهيم عادل، وهيثم حسن، وحمزة عبد الكريم، الذي خطف الأضواء بمشاركته التاريخية، ليؤكد أن الكرة المصرية تمتلك جيلًا شابًا قادرًا على كتابة صفحات جديدة من الإنجازات في البطولات الكبرى