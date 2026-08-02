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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز نسخ الأبحاث من المواقع دون ذكر المصدر؟.. أمين الفتوى يجيب

نسخ الأبحاث
نسخ الأبحاث
محمد شحتة

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من أحد المتابعين حول حكم نسخ الأبحاث من المواقع دون الإشارة إلى مصدرها، موضحًا أن هذا الأمر لا يجوز شرعًا لما فيه من تعدٍ على حقوق الآخرين ونسب مجهودهم إلى غيرهم.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح له أن الأصل في البحث العلمي أن يُوثّق الإنسان ما ينقله، ولا يصح أن يأخذ مجهود غيره وينسبه لنفسه.

آداب البحث العلمي 

وأضاف أن من آداب البحث العلمي أن يذكر الإنسان مصدر ما ينقله بوضوح، حتى يكون أمينًا في النقل، مشيرًا إلى أن التقليد الأعمى دون فهم أو توثيق قد يؤدي إلى نقل أخطاء دون إدراك.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المتشبع بما لم يُعطَ كلابس ثوبي زور»، في إشارة إلى خطورة أن ينسب الإنسان لنفسه ما ليس له، أو يتزين بعلم لم يكتسبه.

وأكد أن الالتزام بالأمانة العلمية في نقل المعلومات يحقق المصداقية ويحفظ الحقوق، داعيًا الطلاب والباحثين إلى التحلي بالصدق والأمانة في دراستهم وأبحاثهم.

الفتوى الأبحاث نسخ الأبحاث المصادر الفتاوى

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