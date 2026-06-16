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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباراة قوية أمام أوروجواي.. السعودية تواصل كتابة التاريخ في كأس العالم

منتخب السعوديه
منتخب السعوديه
رباب الهواري

واصل المنتخب السعودي صناعة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعدما افتتح مشواره في البطولة بهدف ثمين في شباك منتخب أوروجواي، ليضيف إنجازات جديدة إلى سجله المونديالي ويؤكد حضوره القوي على الساحة العالمية.


هدف افتتاحي يعيد ذكريات مونديال 1994
نجح الأخضر في التسجيل خلال مباراته الافتتاحية بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما كان قد هز شباك منتخب هولندا في أول ظهور له بالمونديال خلال نسخة 1994. ويعكس هذا الرقم قدرة المنتخب السعودي على الظهور بصورة قوية منذ بداية مشواره في البطولة.
عبدالإله العمري يدخل التاريخ
شهدت المباراة إنجازًا تاريخيًا للمدافع عبدالإله العمري، الذي أصبح أول مدافع يسجل هدفًا للمنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم. وجاء هدفه في الدقيقة 41 بعدما استغل كرة ارتدت من الحارس الأوروجوياني فيرناندو موسليرا، ليمنح الأخضر أفضلية ثمينة ويكتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة السعودية.

الهداف العاشر للأخضر في المونديال
بانضمامه إلى قائمة هدافي المنتخب السعودي في كأس العالم، أصبح العمري عاشر لاعب سعودي يسجل في البطولة، لينضم إلى مجموعة من أبرز نجوم الكرة السعودية، يتقدمهم سامي الجابر وسالم الدوسري، اللذان يتصدران قائمة هدافي الأخضر في المونديال برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما.

أغلى أهداف العمري الدولية
ويعد هدف أوروجواي هو الثاني لعبدالإله العمري بقميص المنتخب السعودي خلال 43 مباراة دولية، إلا أنه يبقى الأهم والأغلى في مسيرته، نظرًا لقيمته التاريخية وأهميته في افتتاح مشوار المنتخب بالبطولة.
استمرار البصمة الهجومية للأخضر
ويؤكد المنتخب السعودي استمراره في ترك بصمة هجومية مميزة بكأس العالم، بعدما جاءت آخر أربعة أهداف له في البطولة أمام منتخبات كبيرة هي الأرجنتين، المكسيك، وأوروجواي، عبر سالم الدوسري وصالح الشهري وعبدالإله العمري، في مؤشر يعكس تطور مستوى الأخضر وقدرته على منافسة كبار منتخبات العالم

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