مصطفي غريب يشارك جمهوره صورا من الجيم

شارك الفنان مصطفى غريب جمهورة صورا جديدة،وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.



و ظهر مصطفي غريب من إحدي صالات الجيم مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيه.

ويذكر ان كشف الفنان مصطفى غريب، عن مشاركته في فيلم الكلام على إيه، الذى من المقرر أن يعرض يوم 14 مايو المقبل.

وقال مصطفى غريب، في بيان له: متحمس جدًا لفيلم الكلام على إيه، بالنسبة ليا تجربة مختلفة تمامًا بسبب فكرة وتيمة الفيلم غير التقليدية، وكمان النجوم المشاركين تشرفت بالعمل معهم وأتمنى أن الفيلم ينال إعجاب الجمهور.

وأوضح غريب أنه يجسد خلال الأحداث شخصية شاب يحتفل بزفافه في إحدى المناطق الشعبية، حيث تدور العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية داخل أجواء الفرح.

وأضاف مصطفى غريب أن حضوره لعدد من الأفراح الشعبية المشابهة لأجواء الفيلم ساعده كثيرًا في التحضير للشخصية وتقديمها بشكل واقعي، مؤكدًا أن الدور سيحمل مفاجأة للجمهور.