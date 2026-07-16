قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تعلن استهداف قاعدة علي السالم في الكويت
التصعيد مستمر.. اعتراض صواريخ إيرانية استهدفت الكويت والبحرين
شاهدوا الفيديو كاملا.. مصطفى كامل يبرئ نفسه من الإساءة للشرقية
هل يوجد تسليم بعد سجود التلاوة؟.. دار الإفتاء تجيب
ليست بيكسل أو جالاكسي.. 3 هواتف مفاجئة تحصل على أندرويد 17 أو لا
طقس الخميس.. الأرصاد تحذر من شبورة مائية وتعلن درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات
حكم تكرار سجود التلاوة أثناء تحفيظ القرآن للأطفال.. الإفتاء توضح
ارفعوا رؤوسكم.. الأمير وليام يوجه رسالة لكين ورفاقه بعد الهزيمة
الصحة: عيادة في كل محافظة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية
تمهيدا للتصعيد.. زيزو يطلب حيثيات قرار حفظ شكواه ضد الزمالك
إبراهيم فايق يداعب الجماهير قبل النهائي: حان وقت تشجيع الأرجنتين
بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى غريب يعلق على فوز الأرجنتين بسخرية: اتجننت رسميًا

مصطفي غريب
مصطفي غريب
باسنتي ناجي

أثار الفنان مصطفى غريب تفاعلًا واسعًا بعدما علّق بسخرية على تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026، مستعيدًا السيناريو الدرامي الذي اعتاد عليه المنتخب في البطولة.

منتخب الارجنتين 

وكتب مصطفى غريب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "نفس السيناريو ونفس العشر دقايق (اتـجننت رسميًا)"، في إشارة إلى تسجيل الأرجنتين هدف الحسم في الدقائق الأخيرة خلال مواجهة إنجلترا، لتكرر سيناريوهاتها المثيرة في البطولة.

وجاء تعليق غريب بعد يوم واحد فقط من منشوره الساخر الذي أعلن فيه تشجيعه للأرجنتين قائلًا: "كل ما أشجع منتخب يطلع.. أنا هشجع الأرجنتين"، قبل أن ينجح المنتخب الأرجنتيني في الفوز على إنجلترا بنتيجة 2-1 والتأهل إلى نهائي كأس العالم 2026، حيث يضرب موعدًا مع إسبانيا.

مصطفي غريب نجوم الفن الارجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

مدبولي

مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول لــ 85 دولارا مع عودة التوترات في المنطقة

مطار القاهرة

شركات السياحة: إلغاء طابع التأشيرة الورقي بمطارات مصر اعتبارًا من أغسطس

مشاجرة عروسين

مسكوا في بعض عند الكوافير.. فيديو متداول يوثق مشاجرة بين عروسين قبل الزفاف

رئيس الوزراء

بشرى من رئيس الوزراء للمحذوفين من بطاقات التموين.. خاص

تريلا مرغم بالإسكندرية

ارتفاع ضحايا حادث تريلا الإسكندرية إلى 4 وفيات بعد وفاة السائق وتباعه

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

بشرى لعشاق كرة القدم.. شاهد مباراة الأرجنتين وأنجلترا على beIN Sports المفتوحة

زيزو

24 ساعة نارية في الكرة المصرية.. اعتزال نجوم وقرار يهز الزمالك وزيزو

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

خلال شهر يوليو.. تطبيق منظومة العمل عن بعد في جامعة الأزهر

طالبات شريعة الأزهر يحصدن المركز الأول في المرافعات الصورية وتمثلن مصر عالميًّا

طالبات شريعة الأزهر يحصدن المركز الأول في المرافعات الصورية وتمثلن مصر عالميًّا

الدكتور حبيب أبو جمعة، أستاذ الأدب والنقد المتفرغ ووكيل الكلية الأسبق

أستاذ متفرغ بالدراسات الإسلامية يشارك بنفسه في تجهيز المقر الجديد | صور

بالصور

طريقة عمل سي فود بصوص الزبدة والتوم والكيجن

طريقة عمل سي فود بصوص الزبده والتوم والكيجن..
طريقة عمل سي فود بصوص الزبده والتوم والكيجن..
طريقة عمل سي فود بصوص الزبده والتوم والكيجن..

سعرها تخطى 10 آلاف جنيه.. ياسمين عبد العزيز ببدلة سوداء

تخطى سعرها الـ 10 الاف جنيها ..ياسمين عبد العزيز ببدلة سوداء
تخطى سعرها الـ 10 الاف جنيها ..ياسمين عبد العزيز ببدلة سوداء
تخطى سعرها الـ 10 الاف جنيها ..ياسمين عبد العزيز ببدلة سوداء

منة فضالي تثير الجدل بفستان قصير في أحدث ظهور

منة فضالى تثير الجدل بفستان قصير
منة فضالى تثير الجدل بفستان قصير
منة فضالى تثير الجدل بفستان قصير

بملابس سوداء.. حفل عيد ميلاد ابنة خالد عليش وميرهان عمرو

حفل عيد ميلاد ابنة خالد عليش وميرهان عمرو
حفل عيد ميلاد ابنة خالد عليش وميرهان عمرو
حفل عيد ميلاد ابنة خالد عليش وميرهان عمرو

فيديو

مصطفى كامل

بطابع مبهج.. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان فرح

مشاجرة عروسين

مسكوا في بعض عند الكوافير.. فيديو متداول يوثق مشاجرة بين عروسين قبل الزفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

المزيد