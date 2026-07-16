مصطفى غريب يعلق على فوز الأرجنتين بسخرية: اتجننت رسميًا

أثار الفنان مصطفى غريب تفاعلًا واسعًا بعدما علّق بسخرية على تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026، مستعيدًا السيناريو الدرامي الذي اعتاد عليه المنتخب في البطولة.

منتخب الارجنتين

وكتب مصطفى غريب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "نفس السيناريو ونفس العشر دقايق (اتـجننت رسميًا)"، في إشارة إلى تسجيل الأرجنتين هدف الحسم في الدقائق الأخيرة خلال مواجهة إنجلترا، لتكرر سيناريوهاتها المثيرة في البطولة.

وجاء تعليق غريب بعد يوم واحد فقط من منشوره الساخر الذي أعلن فيه تشجيعه للأرجنتين قائلًا: "كل ما أشجع منتخب يطلع.. أنا هشجع الأرجنتين"، قبل أن ينجح المنتخب الأرجنتيني في الفوز على إنجلترا بنتيجة 2-1 والتأهل إلى نهائي كأس العالم 2026، حيث يضرب موعدًا مع إسبانيا.