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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك: قرار لجنة شؤون اللاعبين انتصار للنادي.. وزيزو كان يحصل على قيمة عقده مقدمًا

زيزو
زيزو
باسنتي ناجي

أكد كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن قرار لجنة شؤون اللاعبين يمثل انتصارًا للنادي، مشددًا على أن أحمد سيد "زيزو" لا يمتلك أي مستحقات مالية لدى الزمالك.

وقال كمال شعيب، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: "قرار اتحاد الكرة هو انتصار للزمالك، لأن بقالنا أكتر من سنة بنسمع إن هيصدر قرار يمنح زيزو 80 مليون جنيه، وفي النهاية ثبت عدم صحة ذلك".

وأضاف: "زيزو ملوش أي فلوس عند الزمالك، وعقده خلال 3 سنوات كان بقيمة 80 مليون جنيه، فإزاي يطالب بـ82 مليون جنيه؟ الكلام ده ليس له أي أساس".

وتابع: "زيزو لم يقدم أي مستند يثبت أحقيته في أي مقابل مادي، بينما الزمالك قدم مستندًا لكل جنيه حصل عليه اللاعب منذ انضمامه للنادي وحتى رحيله".

وأوضح: "زيزو كان اللاعب الوحيد في الزمالك الذي يحصل على مستحقاته مقدمًا، وكان ينهي كل موسم وهو حصل على كامل مستحقاته، كما حصل على مكافأة كأس مصر، وكان يتقاضى قيمة عقده كاملة".

وأشار إلى أن جميع مطالب اللاعب غير صحيحة، مضيفًا: "عندما تمرد زيزو على الزمالك، تم توقيع عقوبات مالية كبيرة عليه وفقًا للائحة، وتم خصم مبالغ ضخمة من عقده، لكن إدارة النادي رأت أن ذلك غير كافٍ، وطالبت أيضًا بإيقافه".

واختتم كمال شعيب تصريحاته قائلًا: "زيزو قام بتصوير ما يقرب من 10 إعلانات، وطالبنا بالحصول على نسبة 20% من قيمة الإعلانات التي صورها بعد إعلان انتقاله إلى الأهلي، وكذلك اللقاء التليفزيوني الذي ظهر فيه بعد رحيله، لأن عقده مع الزمالك كان لا يزال ساريًا، والزمالك سيلجأ إلى لجنة التظلمات للحصول على كامل حقوقه، ولن يفرط في حق النادي".

زيزو الاهاي الزمالك

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