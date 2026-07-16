الأمر صعب أنا مرهق.. ميسي يتحدث عن نهائي المونديال أمام إسبانيا

فتح ليونيل ميسي قلبه بعد التأهل إلى نهائي كأس العالم، متحدثًا بصراحة عن حالته البدنية والإرهاق الكبير الذي يشعر به في هذه المرحلة من البطولة، مؤكدًا أن المشوار كان شاقًا للغاية، وأن جميع لاعبي المنتخب الأرجنتيني قدموا تضحيات استثنائية من أجل الوصول إلى المباراة النهائية.

وأوضح ميسي أن الوصول إلى الأدوار الأخيرة من البطولة يتطلب مجهودًا بدنيًا وذهنيًا هائلًا، خاصة بعدما خاض الفريق مباريات امتدت إلى الأشواط الإضافية، وهو ما استنزف طاقة الجميع.

وأضاف أن رؤية زملائه وهم يقاتلون حتى اللحظة الأخيرة في كل مواجهة تمنحه دافعًا كبيرًا للاستمرار وبذل كل ما لديه، رغم صعوبة التعافي بين المباريات.

وأشار قائد المنتخب الأرجنتيني إلى أن الطريق لم ينته بعد، فهناك خطوة أخيرة تفصل الفريق عن تحقيق الحلم الكبير، مؤكدًا أن الجميع سيدخل المباراة النهائية بالعزيمة نفسها والإصرار ذاته من أجل المنافسة على اللقب، مهما كانت الصعوبات أو حجم الإرهاق.

وأكد ميسي أن عملية الاستشفاء تصبح أكثر تعقيدًا مع تقدم البطولة، لكن الرغبة في إسعاد الجماهير ورفع الكأس تمنح اللاعبين قوة إضافية لتجاوز كل العقبات، مشددًا على أن المنتخب سيواصل القتال حتى صافرة النهاية، وسيقدم أقصى ما لديه داخل أرض الملعب.

وفي ختام حديثه، وجّه ميسي رسالة مؤثرة إلى الجماهير التي ساندت المنتخب طوال البطولة، معربًا عن امتنانه الكبير لكل من وقف خلف الفريق في رحلته نحو النهائي، مؤكدًا أن هذا الدعم كان مصدرًا مهمًا للقوة والثقة في أصعب اللحظات.

واختتم النجم الأرجنتيني تصريحاته برسالة مليئة بالمشاعر، مؤكدًا أن الجميع سيواصل الكفاح حتى النهاية، وأن اللاعبين لن يدخروا أي جهد في المباراة الأخيرة، مهما كانت التحديات، قبل أن يوجه كلمة شكر صادقة إلى الجماهير، قائلًا إن دعمهم سيظل دافعًا لا يُقدر بثمن، وإنه ممتن لهم من أعماق قلبه على مساندتهم المتواصلة طوال مشوار البطولة.



