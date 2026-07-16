محاميه: إعلانات زيزو مع الزمالك كانت مجانًا.. وأتحدى لو عندكم إيصالات

أكد أشرف عبدالعزيز، محامي أحمد سيد "زيزو" لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، أن فريق الدفاع قدم جميع المستندات التي تدعم موقف اللاعب في شكواه أمام اتحاد الكرة، نافيًا ما تردد بشأن عدم تقديم أي أدلة تثبت أحقيته في مستحقاته المالية.

زيزو

وقال أشرف عبدالعزيز، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: "قدمنا العقود بالبنود الإضافية ضمن الشكوى المقدمة إلى اتحاد الكرة، وليس صحيحًا ما ذكره محامي الزمالك بأننا لم نقدم أي مستند يثبت أحقية زيزو في الحصول على أموال".

وأضاف: "الزمالك قدم إيصالات استلام نقدية تخص عقودًا سابقة، لكنه لم يقدم أي مستند يتعلق بالعقد الأخير".

وتابع: "زيزو لم يحصل على مكافأة كأس مصر كما قيل، وهل كان الزمالك يعلم مسبقًا أنه سيفوز بالبطولة حتى يمنح اللاعب المكافأة مقدمًا؟".

وأشار إلى أن عبء الإثبات يقع على من يدعي، قائلًا: "الزمالك يقول إن له مستحقات من الإعلانات، طيب فين العقود؟ واللاعب في الأساس لا يشارك في أي إعلان إلا بعد الحصول على موافقة النادي".

واستكمل: "طيب أنا بقول أن جميع الإعلانات التي ظهر فيها زيزو أثناء وجوده في الزمالك كانت دون مقابل مادي، ولم يحصل على أي أموال إلا بعد انتقاله إلى الأهلي، وعلى المدعي إثبات دعواه".

واختتم أشرف عبدالعزيز تصريحاته قائلًا: "إذا كان لدى الزمالك إيصالات تثبت حصول زيزو على مستحقاته في العقد الأخير فليعلنها، كما أن القانون لا يجيز للنادي توقيع خصومات على اللاعب تتجاوز 25% من قيمة مستحقاته، وهو الحد الأقصى المنصوص عليه في اللوائح".