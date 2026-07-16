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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الوصول للنهائي.. ميسي يتعهد للشعب الأرجنتيني بتحقيق حلم اللقب

ميسي
ميسي
رباب الهواري


أعرب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عن سعادته الغامرة بقيادة منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2026، مؤكداً أن ما يعيشه المنتخب في هذه النسخة من البطولة يفوق كل التوقعات، ومشدداً على أن اللاعبين لن يدخروا أي جهد من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق اللقب.


وقال ميسي عقب التأهل إلى المباراة النهائية إن ثقته في منتخب الأرجنتين لم تهتز طوال مشوار البطولة، موضحاً أنه لم يفكر للحظة واحدة في إمكانية غياب فريقه عن المربع الذهبي، لأن المجموعة تمتلك شخصية قوية وروحاً قتالية كبيرة، إلى جانب الخبرة التي اكتسبها اللاعبون من البطولات السابقة.

وأضاف قائد المنتخب الأرجنتيني أن الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم يعد إنجازاً استثنائياً يصعب وصفه بالكلمات، مشيراً إلى أن الفريق عاش لحظات لا تنسى خلال البطولة، ونجح في تجاوز العديد من المباريات الصعبة بفضل الإصرار والعزيمة والإيمان بقدراته.

وأكد ميسي أن منتخب الأرجنتين خاض منافسات كأس العالم بروح الأسرة الواحدة، حيث وقف الجميع خلف هدف واحد يتمثل في إسعاد الشعب الأرجنتيني وإهدائه لحظات تاريخية جديدة، موضحاً أن الجماهير كانت الدافع الأكبر للاعبين طوال مشوار البطولة.

ووجه النجم الأرجنتيني رسالة مؤثرة إلى جماهير بلاده، قائلاً إنه يكرر ما قاله لهم في بطولة كأس العالم السابقة، داعياً الجميع إلى الاستمتاع بهذه اللحظات التاريخية والثقة الكاملة في هذا الجيل، لأن اللاعبين سيقاتلون حتى اللحظة الأخيرة ولن يتخلوا عن حلمهم أو عن جماهيرهم مهما كانت الظروف.

وأشار ميسي إلى أن الفريق يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه قبل المباراة النهائية، مؤكداً أن المنافس يمتلك إمكانات كبيرة، لكن الأرجنتين وصلت إلى هذه المرحلة بجدارة واستحقاق، وستدخل اللقاء بعقلية الانتصار فقط.

واختتم قائد الأرجنتين تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب سيبذل كل ما لديه فوق أرض الملعب من أجل كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة الأرجنتينية، وإهداء الجماهير لقباً عالمياً جديداً يخلد هذا الجيل بين أعظم المنتخبات في العالم. 

ميسي الارجنتين اخبار الرياضة كأس العالم

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