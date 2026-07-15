جوتيريش يدعو إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط ويحذر من العودة للحرب

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء عن قلقه العميق إزاء التصعيد العسكري المستمر في الشرق الأوسط؛ في ظل الضربات المتواصلة من قبل الولايات المتحدة وإيران للسيطرة على مضيق هرمز.

وحث جوتيريش، جميع الأطراف على "اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية"، وفقا لما صرح به المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين في نيويورك.

وجدد الأمين العام التأكيد على أن العودة إلى الأعمال العدائية الشاملة؛ ستفرض خسائر لا يمكن تحملها على المدنيين وتؤدي إلى عواقب كارثية على السلم والأمن الدوليين والاقتصاد العالمي.

وجدد دعوته إلى الاستعادة الكاملة لحقوق وحريات الملاحة الدولية في مضيق هرمز ومحيطه؛ وهو ممر بحري حيوي لصادرات النفط والغاز الطبيعي.

وشدد على ضرورة احترام ممارسة حقوق وحريات الملاحة من قبل جميع الأطراف؛ تماشياً مع القانون الدولي.