التانجو والماتدور.. موعد نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين

أُسدل الستار على منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعدما حسم منتخبا الأرجنتين وإسبانيا بطاقتي التأهل إلى المباراة النهائية، ليضربا موعدًا مرتقبًا على اللقب العالمي.

وحجز منتخب الأرجنتين مقعده في النهائي عقب فوزه المثير على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب "أتالانتا"، بينما تأهل منتخب إسبانيا بعد تغلبه على فرنسا بهدفين دون رد في نصف النهائي الآخر.

موعد نهائي كأس العالم 2026

يلتقي منتخبا الأرجنتين وإسبانيا في نهائي بطولة كأس العالم 2026، مساء الأحد المقبل، في مواجهة مرتقبة تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، لحسم هوية بطل العالم.

وتترقب جماهير كرة القدم حول العالم هذه القمة المنتظرة، التي تجمع بين بطلي أمريكا الجنوبية وأوروبا، في واحدة من أقوى مباريات النسخة الحالية.

كيف تأهلت الأرجنتين إلى النهائي؟

واصل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبه، بعدما قلب تأخره أمام إنجلترا إلى فوز مثير بنتيجة 2-1.

وافتتح منتخب إنجلترا التسجيل في الدقيقة 55 عن طريق أنتوني جوردون، الذي استغل عرضية مورجان روجرز وأسكن الكرة الشباك.

ورد منتخب التانجو في الدقيقة 85 عبر إنزو فرنانديز، الذي سجل هدف التعادل بتسديدة قوية على يمين الحارس جوردان بيكفورد، قبل أن يخطف لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعدما حول برأسه عرضية متقنة من القائد ليونيل ميسي إلى داخل الشباك.

إسبانيا تعبر فرنسا بثنائية

من جانبه، نجح منتخب إسبانيا في حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "دالاس"، ليواصل الماتادور عروضه القوية في البطولة ويضرب موعدًا مع الأرجنتين على اللقب.

الأرجنتين تبحث عن اللقب وإسبانيا تطارد المجد

يدخل منتخب الأرجنتين المباراة النهائية بطموح الحفاظ على لقب كأس العالم والتتويج بالبطولة للمرة الثانية تواليًا، بعدما بلغ النهائي للمرة السابعة في تاريخه.

في المقابل، يسعى منتخب إسبانيا إلى استعادة أمجاده العالمية وإضافة لقب جديد إلى خزائنه، في مواجهة ينتظر أن تشهد صراعًا تكتيكيًا وفنيًا كبيرًا بين اثنين من أقوى منتخبات البطولة.