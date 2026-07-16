صدمة بيكهام بعد هدف الأرجنتين القاتل.. لقطة تختصر وداع إنجلترا

سيطرت الصدمة على أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام، بعدما استقبلت شباك منتخب إنجلترا هدفًا قاتلًا أمام الأرجنتين في الوقت القاتل، خلال نصف نهائي كأس العالم 2026.

وأظهرت عدسات الكاميرات بيكهام وهو يضع يديه على وجهه في لقطة عكست حجم خيبة الأمل، بعد أن قلب المنتخب الأرجنتيني تأخره إلى فوز بنتيجة 2-1، ليحجز مقعده في نهائي المونديال.

وكان بيكهام قد احتفل بحماس مع هدف تقدم إنجلترا، قبل أن يتحول احتفاله إلى صدمة كبيرة مع عودة الأرجنتين وتسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي