بعد إعلان انفصالهما.. أميرة بدر تنشر صورتها مع زوجها عمرو بدر مجددا

أثارت الإعلامية أميرة بدر حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت متابعيها بصورة جمعتها بزوجها السابق رجل الأعمال عمرو بدر، وذلك بعد أيام من إعلان انفصالهما رسميًا، ما فتح باب التساؤلات حول احتمالية عودتهما إلى حياتهما الزوجية.

اميرة بدر تعلن انفصالها عن زوجها

وكانت أعلنت أميرة بدر خلال الأيام الماضية قد أعلنت طلاقها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك»، من خلال رسالة مقتضبة قالت فيها: «تم الطلاق.. اتمنوا لنا الخير»، دون أن تكشف عن أسباب الانفصال، لتنهال عليها تعليقات الدعم والدعوات لها ولأسرتها.

وجاء نشر الصورة الجديدة ليعيد الجدل من جديد، إذ تساءل عدد من المتابعين عما إذا كانت الصورة تعكس عودة العلاقة بين الطرفين، أم أنها مجرد صورة عائلية.

بودكاست «مع أميرة بدر»

وكان قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اعتماد قرارات إدارة بودكاست «مع أميرة بدر» بتفعيل التقييم الذاتي والإجراءات التصحيحية الفورية، لمواجهة مخالفات الأكواد والمعايير.. حيث أبدى المجلس قبوله لقرار مسئولي البودكاست بحذف بعض فقرات إحدى الحلقات بسبب ما تضمنته من محتوى حول تعاطي المواد المخدرة والإدمان والسياسات الجنائية المرتبطة بها.

يأتي ذلك بناءً على توصية لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وفقًا للشكوى التي تقدم بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتور/ عمرو عثمان، والتي أكد فيها أن الحلقة انطوت على ما يؤدي إلى تكوين مفاهيم وانطباعات غير دقيقة لدى المشاهد بشأن مخاطر المواد المخدرة والتهوين من آثارها الصحية والنفسية.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حرصه على دعم آليات التقييم الذاتي والإجراءات التصحيحية الفورية، داخل المؤسسات الإعلامية، بما يُسهم في تمكين وسائل الإعلام من تصحيح الأخطاء بشكل فوري ومسؤول.

وأوضح المجلس أن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز مبدأ المسؤولية المهنية وتشجيع الالتزام بالأكواد والمعايير، بما يحقق التوازن بين حرية الإعلام والانضباط المهني.