بعصير الليمون.. أقوى اختبارات البن المغشوش بعد تداوله في الأسواق

تصدر البن المغشوش الترند مؤخرا بعد ضبط كميات كبيرة منه في الأسواق من قبل الجهات الرقابية.

كشف مصطفى الشيخ، رئيس شعبة البن، في مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة قناة “المحور” أن 80% من البن المعروض في مصر مغشوش وغير مطابَق للمواصفات الصحية للقهوة.

اختبارات البن المغشوش

ووفقا لموقع slurrp اليكم اهم الاختبارات لكشف البن المغشوش من الأصلي .

اختبار عصير الليمون

يمكن كشف الشوائب والاضافات في البن باستخدام قطرات من عصير الليمون.

ضع ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من البن في وعاء وضع عدة قطرات من عصير الليمون واترك الخليط لمدة 4-5 دقائق.

إذا تغير لون البن فهذا يدل على وجود شوائب أما إذا ظلت القهوة بلونها الطبيعي فتكن أصلية.

اختبار كوب الماء

احضر كوب ماء وضع ملعقة صغيرة من مسحوق البن فيه واتركه 4-5 دقائق دون تحريك.

إذا نزل البن في القاع أو ظهرت مواد طافية على السطح، فهذا دليل على وجود شوائب أما إذا ظل البن في السطح دون أي تغيرات فهو نقي.

اختبار اليد

يمكنك الاعتماد على حاسة اللمس لكشف البن المغشوش فقم بوضع كمية صغيرة من البن على يديك وافركها برفق.

إذا شعرت بنعومة البن وكأنه بودرة، فهذا يدل على نقائه أما إذا لاحظت خشونة أثناء الفرك فيمكن أن يكون مخلوطة بمواد أخرى.