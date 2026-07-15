بعد 6 سنوات من طرحها.. أغنية «1991» لـ «أوكا» تعود للواجهة مع احتفالات لاعبي المنتخب المصري

عادت أغنية «1991» للفنان أوكا إلى الواجهة من جديد بعد نحو 6 سنوات من طرحها، بعدما كشف اللاعب إمام عاشور عن حرص لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم على الاستماع إليها خلال احتفالاتهم بالفوز.

وجاء ذلك خلال استضافة إمام عاشور في برنامج الإعلامية منى الشاذلي، حيث أوضح أن الأغنية تحظى بمكانة خاصة لدى اللاعبين ويعتبرونها «وش السعد»، ما دفع جمهور الاستوديو إلى التفاعل معها، قبل أن يتجدد الاهتمام بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أغنية «1991» قد طُرحت قبل عدة سنوات، وتعتمد فكرتها على تناول ذكريات جيل التسعينيات بأسلوب ساخر، من خلال عدد من المواقف والتفاصيل المرتبطة بطفولة هذا الجيل.

كما قدم الفيديو كليب أجواء مستوحاة من فترة التسعينيات، سواء من خلال الملابس أو الديكورات والألوان، بما يتناسب مع فكرة الأغنية.

وتحمل الأغنية توقيع أوكا في الغناء والتلحين والتوزيع والميكس والماستر، بينما تولى الستايلست محمد كالوشا تصميم الأزياء والإشراف على الديكور.

وساهم حديث إمام عاشور عن الأغنية وارتباطها باحتفالات لاعبي المنتخب المصري في عودتها إلى دائرة الاهتمام من جديد، بعد سنوات من طرحها.