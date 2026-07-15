قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوي انفجارات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل شمال العراق
المغرب ينضم إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة
خلال عظته.. البابا تواضروس يوجه رسالة روحية مستلهمة من مباريات كأس العالم
بطابع مبهج.. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان فرح
ببلاش.. تردّد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأرجنتين وإنجلترا اليوم في كأس العالم 2026
رطوبة عالية وأجواء حارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام
رسالة أخلاقية أم دعاية مخيفة.. إعلان غامض من أنثروبيك يثير القلق
مايكروسوفت تطلق تحديثا جديدا لـ Windows 11 بميزات طال انتظارها
ويجز يلتقي جمهوره في عمان ضمن جولته الصيفية العالمية
"الموسيقيين": مصطفى كامل لم يقصد الإساءة لأهالي الشرقية
مصطفى كامل: لم أُسئ لأهالي الشرقية.. واعتذرت احتراما لمن أساء فهم كلامي
نائب الرئيس الأمريكي: نستخدم القوة العسكرية كأحد الأدوات لحل مشكلة إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ردا على ادعاءات مخالفات السلامة بمحطة الضبعة.. الوكيل: الاستدلال بصورة لا يعد تقييما فنيا صحيحا

مشروع المفاعل النووي المصري
مشروع المفاعل النووي المصري
وفاء نور الدين

قال الدكتور أمجد الوكيل، عضو مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ورئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، ردا على تداول صورة  يقال انها تكشف بعض المخالفات في إجراءات السلامة النووية بمحطة الضبعة،  إن الاستدلال على وجود مخالفة في إجراءات السلامة النووية من خلال صورة ثابتة أو حتى مقطع فيديو قصير لا يُعد تقييمًا فنيًا صحيحًا، وذلك استنادًا إلى المعايير الهندسية والرقابية التالية:

أولًا: حزام الأمان وتقييم مخاطر السقوط

عدم ظهور حزام الأمان في الصورة لا يعني بالضرورة وجود مخالفة، إذ إن استخدامه يعتمد على تقييم المخاطر (Risk Assessment) وطبيعة العمل في تلك اللحظة. فإذا لم يكن هناك خطر سقوط وفق خطة العمل المعتمدة، فقد لا يكون ارتداؤه مطلوبًا من الأساس.

ثانيًا: استخدام معدات الوقاية الشخصية (PPE)

عدم ارتداء نظارات الوقاية لا يُعد مخالفة في جميع الأحوال، فمعدات الوقاية الشخصية تُحدد وفقًا لطبيعة المهمة. وفي غياب أعمال مثل اللحام أو التجليخ أو أي نشاط قد ينتج عنه تطاير أجسام، فقد لا تكون النظارات الواقية إلزامية.

ثالثًا: التواجد حول وعاء الضغط وخطة الرفع

وجود أفراد بالقرب من وعاء ضغط المفاعل أثناء التركيب لا يعني بالضرورة وجود مخالفة، فمثل هذه العمليات تُنفذ وفق خطة رفع معتمدة (Lifting Plan) وتقييم للمخاطر، مع تحديد مناطق العمل والأفراد المصرح لهم بالتواجد داخلها. والصورة لا تظهر هذه التفاصيل ولا الإجراءات التي سبقتها أو صاحبتها.

رابعًا: منظومة رقابية صارمة

تركيب وعاء ضغط المفاعل يُعد من أكثر العمليات حساسية في المشروع، ولا يتم تنفيذه إلا بعد مراجعات وإجراءات دقيقة. وقد جرت هذه العملية بحضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورئيس مجلس الوزراء المصري، وقيادات شركة روساتوم، إحدى أكبر الشركات النووية في العالم، والتي تعمل وفق أنظمة صارمة للجودة والسلامة. كما تخضع جميع الأعمال لإشراف هيئة المحطات النووية، ورقابة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، وهي جهة رقابية مستقلة مشهود لها بالكفاءة.

وفي الختام أكد الوكيل أن ما تم تداوله لا يمثل دليلًا على وجود أي مخالفة لإجراءات السلامة بل هو استنتاج مبني على صورة أو مقطع فيديو مجتزأ لا يعكس طبيعة العمل أو الإجراءات الفنية المصاحبة له ومثل هذه الادعاءات لا يمكن قبولها دون تقرير فني و رسمي من الجهات المختصة... لذلك فإن ما أُثير يفتقر إلى الأساس الفني ولا يصلح للطعن في سلامة هذه العملية الهندسية الدقيقة أو تشويه هذا الإنجاز المميز.

وشهدت  محطة الضبعة النووية، الاسبوع الماضي ، خطوة جديدة في مسار تنفيذ المشروع النووي المصري، مع بدء أعمال تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، 

وتضم محطة الضبعة، المقامة بمحافظة مطروح، أربع وحدات نووية من طراز الجيل الثالث المطور VVER-1200، بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل وحدة، ومن المخطط أن تدخل الوحدة الأولى الخدمة خلال عام 2028، على أن يتم تشغيل الوحدات الأخرى تباعا لدعم الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز مزيج الطاقة في مصر.

وتتميز مفاعلات الجيل الثالث المطور بأعلى معايير الأمان النووي، إذ صممت لتحمل الحوادث الجسيمة، بما في ذلك اصطدام الطائرات، كما تضم أنظمة متطورة تمنع أي تسرب إشعاعي، إلى جانب دورها في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 15 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، ما يعزز جهود الدولة في التحول إلى الطاقة النظيفة.

المحطات النووية الكهرباء محطة الضبعة المفاعل النووي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

مدبولي

مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول لــ 85 دولارا مع عودة التوترات في المنطقة

اختبارات القدرات

تبدأ 19 يوليو.. ننشر أماكن ومواعيد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

مطار القاهرة

شركات السياحة: إلغاء طابع التأشيرة الورقي بمطارات مصر اعتبارًا من أغسطس

تريلا مرغم بالإسكندرية

ارتفاع ضحايا حادث تريلا الإسكندرية إلى 4 وفيات بعد وفاة السائق وتباعه

أسعار الذهب اليوم الاربعاء في بداية التعاملات الصباحية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. آخر تحديث بعد ارتفاع عيار 21

فرج عامر

فرج عامر: أخشى تكرار تجربة مانشستر سيتي مع بيراميدز في الكرة المصرية

ترشيحاتنا

فولكس فاجن

مصانع فولكس فاجن في ألمانيا تواجه معركة البقاء

تسلا

تسلا تثبت أن الشاشات تتفوق على عشرات الأزرار داخل السيارات

شركة ميتا

بعد 3 أيام من طرحها.. ميتا تسحب ميزة ذكاء اصطناعي وسط انتقادات واسعة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟

أسعار رينو ميجان المستعملة في مصر

رينو ميجان
رينو ميجان
رينو ميجان

تعرف على سعر أفخم سيارة سيدان صينية في مصر

أفخم سيارة سيدان صينية
أفخم سيارة سيدان صينية
أفخم سيارة سيدان صينية

4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين

4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين ..
4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين ..
4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين ..

فيديو

مصطفى كامل

بطابع مبهج.. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان فرح

مشاجرة عروسين

مسكوا في بعض عند الكوافير.. فيديو متداول يوثق مشاجرة بين عروسين قبل الزفاف

أحد المتهمين

دخلنا تهريب.. المتحدث العسكري ينشر اعترافات جديدة من الدهابة المقبوض عليهم

يسرا محنوش

يسرا محنوش تطلق حواليا ناس باللهجة المصرية وتوقيع هاني محروس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

المزيد