رئيس الوزراء يعطي إشارة بدء تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية

أعلن الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، جاهزية موقع الوحدة النووية الثانية لبدء تنفيذ عملية تركيب وعاء ضغط المفاعل، وقام رئيس مجلس الوزراء االدكتور مصطفى مدبولي، بإعطاء الإذن وإشارة البدء لتنفيذ العملية، إيذانًا بانطلاق مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية.

جاء ذلك خلال الحفل الذى شهده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، لتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية، بحضور عدد من الوزراء، وعدد من أعضاء مجلس النواب، و "رفائيل ماريانو غروسي "، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكبار المسئولين.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، والدكتور المهندس شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وشارك في مراسم الاحتفال من الجانب الروسي "أليكسي ليخاتشوف"، المدير العام لمؤسسة "روسآتوم" الروسية الحكومية للطاقة الذرية، و"يوري ماتفيف"، القائم بأعمال السفير الروسي بالقاهرة، و "أندريه بتروف"، النائب الأول للمدير العام لمؤسسة "روسآتوم" ورئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت"، المقاول العام المنفذ للمشروع، إلى جانب ممثلي الجهات الوطنية، وقيادات الهيئة.

تجدر الإشارة إلى أن محطة الضبعة النووية تعد أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم تنفيذها بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وتتكون المحطة من أربع وحدات نووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 4800 ميجاوات، وتعتمد على مفاعلات الماء المضغوط الروسية من طراز (VVER-1200، الجيل الثالث المطور)، والتي تُعد من أحدث وأكثر تقنيات المفاعلات النووية تطورًا وأمانًا على مستوى العالم.

ويجسد هذا الإنجاز استمرار التقدم في تنفيذ أحد أكبر المشروعات القومية الاستراتيجية في قطاع الطاقة، ويؤكد نجاح الشراكة المصرية الروسية في تنفيذ المشروع، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، ودعم التنمية الاقتصادية، وتحقيق أهداف الدولة في تنويع مزيج الطاقة، وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.