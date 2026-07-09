قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للمرة الثالثة.. البنك المركزي المصري يثبت الفائدة على المعاملات المصرفية
مصطفى شوبير ضمن نخبة كأس العالم 2026 بتصنيف «فيفا»
القاهرة تحتضن انطلاق النسخة الإقليمية لمبادرة “Safe Mobility 4 All&4 Life” لتعزيز السلامة على الطرق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
متاح الآن عبر صدى البلد.. رابط نتيجة الدبلومات الفنيه بالاسم ورقم الجلوس 2026
دبلوماسية منع التصعيد.. وزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات مع نظيريه العماني والتركي
اشتباكات عنيفة تهز إسرائيل.. الحريديم يواجهون جنود جيش الاحتلال أمام سجن عسكري
الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الأردن
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الآن بعد قرار الفيدرالي الأخير
وزير الخارجية: مشروع الضبعة النووية ركيزة للتنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة في مصر
رابط التقديم لأئمة الأوقاف بالأكاديمية العسكرية المصرية.. سجل الآن
أنفق ملايين الدولارات لمكافحة الشيخوخة والنتيجة صادمة.. ماذا حدث لرجل الأعمال براين جونسون؟
هل ينجح الدعم النقدي في إنهاء أزمة التموين؟.. خبير اقتصادي يكشف أبرز التحديات ويحذر من غياب الثقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل ينجح الدعم النقدي في إنهاء أزمة التموين؟.. خبير اقتصادي يكشف أبرز التحديات ويحذر من غياب الثقة

الدعم النقدي
الدعم النقدي
رحمة سمير
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تواصل الحكومة دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي أو "شبه النقدي"، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الدعم ومنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم. وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي محمد فؤاد أن نجاح التجربة لن يعتمد على تغيير آلية الصرف فقط، بل يتطلب رؤية واضحة، ومعايير عادلة، وبناء جسور الثقة مع المواطنين.

حرية الاختيار.. الهدف الأساسي من التحول للدعم النقدي

أوضح محمد فؤاد أن الهدف من التحول يجب أن يكون منح المواطن حرية أكبر في اختيار السلع التي يحتاجها، وليس التخلي عن مسؤولية الدولة تجاه منظومة الدعم، مؤكدًا أن نجاح التجربة يرتبط بقدرتها على تحسين الخدمة وتوفير مزايا حقيقية للمستفيدين.

ربط قيمة الدعم بالتضخم.. التحدي الأكبر

وأشار فؤاد إلى أن أكبر تحدٍ أمام النظام الجديد يتمثل في كيفية تحديد قيمة الدعم وآلية زيادته مع معدلات التضخم، حتى لا تتراجع القوة الشرائية للمواطن مع مرور الوقت.

الدعم النقدي

انتقاد لمعايير حذف المواطنين من منظومة الدعم

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن استمرار حذف المواطنين من بطاقات التموين دون وجود معايير واضحة يثير حالة من القلق، مطالبًا بوضع أسس عادلة ومعلنة لتحديد المستحقين، بعيدًا عن المؤشرات التي قد لا تعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي للأسر.

الدعم النقدي

60% من المواطنين يحصلون على الدعم.. هل النسبة مبالغ فيها؟

وأكد فؤاد أن نسبة المواطنين المستفيدين من الدعم حاليًا مرتفعة، مشيرًا إلى أن الوصول إلى منظومة أكثر كفاءة يبدأ بتحديد الفئات المستحقة بشكل دقيق، وربط ذلك ببيانات الفقر والدخل والإنفاق.

إصلاح منظومة الدعم يبدأ بالشفافية

وشدد محمد فؤاد على أن إصلاح منظومة الدعم يتطلب شفافية في تحديد المستحقين، وإجراء دراسات دقيقة لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لأي تغيير، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين دون الإضرار بالفئات الأكثر احتياجًا.

الدعم النقدي بدلا من العيني

 

يبقى ملف الدعم من أكثر الملفات الاقتصادية ارتباطًا بحياة المواطنين، ومع استمرار الحكومة في دراسة آليات التحول إلى الدعم النقدي، يرى خبراء الاقتصاد أن نجاح المنظومة الجديدة لن يتحقق إلا بتطبيق تدريجي، ومعايير عادلة، وشفافية تضمن الحفاظ على حقوق المستحقين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

المواطن الدعم بطاقات التموين منظومة الدعم العيني النقدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 .. الآن على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

ترشيحاتنا

عارضة بمعرض ديارنا

هالة حمادة: موضة 2026 في «ديارنا»: الكروشيه يواكب الاتجاهات العالمية

التضامن الاجتماعي

مودة يختتم المرحلة الأولى من أنشطته بقرى مشروع تعزيز قيم وممارسات المواطنة بالمنيا

صورة ارشيفية

افتتاح بيت التطوع التابع لصندوق الإدمان بجامعة أسوان

بالصور

47 دار عرض مصرية تستقبل موانا وماوي في 9 محافظات

فيلم موانا
فيلم موانا
فيلم موانا

برفقة ببغاء.. ساندي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

ساندي
ساندي
ساندي

أطعمة ومشروبات تزيد خطر الكبد الدهني.. بدائل صحية تحمي الكبد

الكبد الدهني
الكبد الدهني
الكبد الدهني

وقت الغروب.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية هادئة على شاطئ البحر

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد