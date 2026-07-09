وحدة شئون المرأة بمحافظة بني سويف تنفذ أولى فعاليات مبادرة صحح مفاهيمك

واصلت وحدة شؤون المرأة وحماية الطفولة بديوان عام محافظة بني سويف تنفيذ برامجها التوعوية الهادفة إلى نشر الوعي المجتمعي، حيث نفذت أولى فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تنظمها وزارة الأوقاف، تحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وبالتعاون مع مديرية الأوقاف، وذلك بمشاركة 100 من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمدينة بني سويف.

وأوضحت الدكتورة شيماء كرم، مدير وحدة شؤون المرأة وحماية الطفولة، أن المبادرة تستهدف تصحيح المفاهيم المجتمعية وتعزيز الوعي بحقوق الطفل، ونشر أساليب التربية الحديثة، والتوعية بمخاطر الاستخدام غير الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، وأهمية التغذية الصحية السليمة للأطفال، إلى جانب التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية، بما يسهم في بناء أسرة أكثر وعيًا واستقرارًا.

وشهدت فعاليات اللقاء حضور فضيلة الشيخ محمود عامر عبد العظيم، مسؤول الإرشاد الديني بمديرية الأوقاف نائبًا عن وكيل الوزارة، كما حاضر خلالها الشيخ عادل محمد حسين إمام وخطيب مجمع الديري، والشيخ حمزة محمد سيد إمام وخطيب مجمع الجزيرة، والأستاذ الدكتور جمال عبد المطلب رئيس قسم الدراسات السكانية بكلية الآداب بجامعة بني سويف، والدكتورة إسراء شكري مدرس بكلية الإعلام واللغات التطبيقية بجامعة النهضة.

وأشادت الدكتورة شيماء كرم بالدعم المستمر الذي يقدمه اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف لأنشطة وبرامج وحدة شؤون المرأة، وحرصه على تنفيذ المبادرات التوعوية التي تستهدف بناء الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي، من خلال التعاون مع مختلف الجهات التنفيذية والدينية والأكاديمية بالمحافظة.