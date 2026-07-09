نتنياهو: الحرب لم تنته.. ولابد أن نكون أقوى من أعدائنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس في حفل تخريج الدورة التدريبية للطيارين رقم 192 إن : "الحرب لم تنتهِ بعد".

وألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى إمكانية بيع الولايات المتحدة طائرات إف-35 لتركيا قائلا : "تتغير الأوضاع، ونحن على أهبة الاستعداد لكل الاحتمالات. يجب أن نكون أقوى من أعدائنا"، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأضاف نتنياهو : "نحن نعزز الاكتفاء الذاتي الدفاعي. وقد قررتُ مع وزير الدفاع تخصيص 350 مليار شيكل إضافية لدعم الصناعات العسكرية المحلية، مما سيقلل الاعتماد على المشتريات الخارجية".

وفي نفس السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن جيش الاحتلال "مستعد وجاهز لاستئناف الحملة" في إيران.

وفي كلمة ألقاها في حفل تخرج الطيارين، قال إن الجيش مستعد "لاستعادة التفوق الجوي وشن ضربات جوية إسرائيلية مستقلة في إيران لإزالة التهديدات، حتى لو كان ذلك للمرة الثالثة".