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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

1230 فرصة عمل جديدة في 24 شركة بـ 9 محافظات.. تفاصيل

فرص عمل
فرص عمل
قسم الخدمات
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

​أعلن وزير العمل، حسن رداد، اليوم الخميس، عن توفير 1230 فرصة عمل جديدة في 24 شركة تابعة للقطاع الخاص، تغطي 9 محافظات مختلفة. 

وتأتي هذه الوظائف في إطار نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة، على أن يستمر استقبال طلبات المتقدمين طوال شهر يوليو الجاري.

فرص عمل للشباب

​وأكد الوزير أن جهود الوزارة مستمرة لدعم ملف التشغيل وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى توفير فرص عمل لائقة ومستقرة للشباب. 

ووصف القطاع الخاص بأنه "شريك أساسي" في مسيرة التنمية الاقتصادية وتوسيع آفاق سوق العمل، داعيًا الشباب إلى استغلال هذه الفرص والالتحاق بالوظائف التي تتماشى مع مؤهلاتهم وقدراتهم.

​التدريب المهني وضمان الحقوق العمالية

​وفي سياق متصل، أشار "رداد" إلى مواصلة الوزارة تقديم برامج التدريب المهني المجانية في مختلف المحافظات، لتهيئة كوادر مؤهلة تلبي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مؤكدًا أن التأهيل والتدريب هما الركيزة الأساسية لتعزيز فرص التوظيف وتحقيق الاستقرار المهني.

فرص عمل

​كما شدد الوزير على ضرورة المتابعة الميدانية للوظائف المعلنة للتحقق من جديتها، وضمان التزام الشركات بـ:

  • ​تطبيق الحد الأدنى للأجور.
  • ​توفير التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين.
  • ​ضمان بيئة عمل آمنة وحقيقية للشباب.

​التخصصات المطلوبة والتوزيع الجغرافي

و​أوضحت وزارة العمل في بيانها أن الفرص المتاحة تشمل تخصصات متنوعة تلبي مختلف المؤهلات، ومنها:

​(التسويق، الموارد البشرية، الهندسة، الصيانة، المحاسبة، الإنتاج، المبيعات، الجودة، الأمن، المخازن، القيادة، الفندقة والمطاعم، بالإضافة إلى المهن الفنية والخدمية الأخرى).

فرص عمل

​وتتوزع هذه الفرص جغرافيًا على 9 محافظات هي:

  1. ​القاهرة
  2. ​الجيزة
  3. ​بني سويف
  4. ​السويس
  5. ​المنيا
  6. ​سوهاج
  7. ​مطروح
  8. ​قنا
  9. ​الدقهلية

​وتماشياً مع خطة الدولة لتمكين ذوي الهمم واقتصاديًا وإدماجهم في سوق العمل، تتضمن النشرة وظائف مخصصة ومجهزة لهذه الفئة.

فرص عمل

​طرق التقديم

و​أفادت الوزارة بأن التقديم متاح طوال شهر يوليو 2026 عبر القنوات التالية:

مقر الوزارة: الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر.

المحافظات: مديريات العمل بالمحافظات المعنية.

مباشر: التواصل المباشر مع الشركات المعلنة.

رقميًا: عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.

​من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه النشرة الدورية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل بتكثيف التنسيق مع القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن النشرة تولت إعدادها منى شوقي، الباحث الأول بالإدارة، في إطار جهود التواصل المستمر مع المديريات بالمحافظات لضمان توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

فرص عمل

وزيرا الإسكان والعمل يبحثان تأهيل العمالة

وكانت استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حسن رداد، وزير العمل، بمقر وزارة الإسكان، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تأهيل وتدريب العمالة الفنية ورفع كفاءتها، بما يتواكب مع احتياجات المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، ويسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وقيادات الوزارتين، ورئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وفي مستهل اللقاء، رحبت المهندسة راندة المنشاوي بوزير العمل والوفد المرافق له، مؤكدةً أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا ببناء الإنسان المصري وتنمية قدراته، باعتبار العنصر البشري المحرك الرئيسي لخطط التنمية الشاملة، مشيرةً إلى أن الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر تتطلب توافر عمالة فنية مدربة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

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