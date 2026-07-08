السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن فتح باب التوظيف.. الشروط ورابط التقديم

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة شاغرة بمقرها في القاهرة.

وتأتي الوظيفة تحت مسمى "مشغل محطة توليد الطاقة" (Power Plant Operator)، وتستهدف استقطاب الكوادر الهندسية والفنية المصرية المؤهلة للتعامل مع الأنظمة الكهربائية الحيوية داخل المنشآت التابعة للسفارة.

ويتولى شاغل الوظيفة مسؤولية تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، الاختبارات الفنية، وإصلاح شبكات وأنظمة توليد الطاقة الكهربائية الحيوية؛ لضمان استمرارية العمل وكفاءة المنظومة داخل المقر الدبلوماسي.

المؤهلات والشروط المطلوبة للتقديم

وحددت السفارة الأمريكية مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لضمان قبول طلباتهم، وجاءت كالتالي:

المؤهل الدراسي: الحصول على شهادة جامعية (بكالوريوس) في الهندسة الكهربائية أو الهندسة الميكانيكية، مع التخصص الدقيق في أنظمة توليد الطاقة الكهربائية.

الخبرة العملية: امتلاك خبرة مهنية لا تقل عن 4 سنوات في التعامل مع:

أنظمة توليد الطاقة ولوحات التوزيع الكهربائية.

المولدات الضخمة التي تعمل بالديزل.

أنظمة الطاقة غير المنقطعة (UPS).

وحدات التحكم المنطقية المبرمجة (PLC).

المهارات اللغوية: يُشترط الإتقان التام للغة العربية، مع مهارات ومستوى محدود (أساسي) في اللغة الإنجليزية.

موعد ورابط التقديم الإلكتروني

وأوضحت السفارة أن التقديم يجري عبر المنظومة الإلكترونية الرسمية لتوظيف الكوادر المحلية، ودعت الراغبين في اقتناص هذه الفرصة ممن تنطبق عليهم الشروط، سرعة تقديم طلباتهم وتجهيز السير الذاتية والشهادات قبل غلق باب التسجيل.

آخر موعد لتلقي الطلبات: يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026.

رابط تفاصيل الوظيفة والتقديم المباشر: اضغط هنا عبر الرابط المختصر للسفارة

وظائف فندقية بشرم الشيخ

وكانت أعلنت وزارة العمل، ضمن نشرة التوظيف الدورية لشهر يوليو 2026، عن توفر حزمة كبيرة من الوظائف الشاغرة بالتعاون مع كبرى المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ (تشمل مناطق: خليج نعمة، نبق، الهضبة، المنتزة، وطريق السلام).

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري وتلبية احتياجات القطاع السياحي.

وتتراوح الرواتب المقدمة في هذه الفرص ما بين 7,000 جنيه وتصل إلى 15,500 جنيه لبعض التخصصات، مع توفير مزايا متعددة وبيئة عمل آمنة خاضعة لإشراف الوزارة.

تفاصيل الوظائف الشاغرة حسب المناطق ووسائل التواصل

ولتسهيل التقديم على الشباب، تم تصنيف الفرص المتاحة بناءً على التخصص الجغرافي والمهني داخل مدينة شرم الشيخ:

1. وظائف قطاع الطبخ والأغذية والمشروبات (الأعلى أجرًا)