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بعد زيادته 15%.. أنواع المعاشات والمستحقين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد زيادته 15%.. أنواع المعاشات والمستحقين

المعاشات
المعاشات
قسم الخدمات

في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتوفير مظلة حماية متكاملة للمواطنين، نقدم دليلاً شاملاً يوضح منظومة المعاشات المتاحة للمؤمن عليهم وأسرهم. 

وتستهدف هذه الخدمات ضمان حياة كريمة للمستحقين بعد سن التقاعد، أو في حالات العجز والوفاة، ويأتي ذلك بعد قرار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بزيادة قيمة المعاش بداية من يوليو الحالي بنسبة 15%.

أصحاب المعاشات

​وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل أنواع المعاشات الثمانية التي تكفلها الدولة، بالإضافة إلى الأهداف الرئيسية لنظام المعاشات الحالي وطريقة احتساب قيمتها.

​أولاً: الخريطة الكاملة لأنواع المعاشات الـ 8

و​تتنوع المعاشات في مصر لتشمل كافة الفئات والظروف الاجتماعية والصحية للمؤمن عليهم، وتتوزع كالتالي:

  1. ​معاش الشيخوخة: يُصرف للمؤمن عليه عند بلوغ سن التقاعد، شريطة استيفاء مدة الاشتراك المقررة قانوناً.
  2. ​معاش العجز: يُصرف في حالة العجز الكلي أو الجزئي الذي يمنع المؤمن عليه بشكل مباشر من ممارسة عمله.
صرف المعاشات
  1. ​معاش الوفاة: يُصرف لأسرة المؤمن عليه بعد وفاته، وذلك وفقاً للأحكام والضوابط التي حددها القانون.
  2. ​معاش الأطفال: يُصرف للأبناء القصر أو غير القادرين على الكسب في حالة وفاة المؤمن عليه (العائل).
  3. ​معاش الأرملة / الأرمل: يُصرف للزوجة أو للزوج بعد وفاة الطرف المؤمن عليه، وفقاً للشروط المقررة.
  4. ​معاشات القطاع الخاص: تُمنح للعاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية.
  5. معاش إصابات العمل: يُصرف للمؤمن عليه في حالة تعرضه للإصابة أثناء العمل أو بسببه، وذلك وفقاً لأحكام القانون.
  6. ​المعاشات المستحقة الأخرى: تشمل معاش الوالدين (الأبوين)، الأخوة، والأقارب، وتخضع لشروط محددة يحددها القانون بدقة.
زيادة المعاشات

​ثانياً: أهداف نظام المعاشات.. أبعاد اجتماعية واقتصادية

​ولا تقتصر منظومة المعاشات على الجانب المادي فقط، بل تحمل أبعاداً استراتيجية تهدف إلى بناء مجتمع متماسك، وتتلخص أهداف النظام في أربع نقاط رئيسية:

​تحقيق الاستقرار: تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الشامل للمواطنين.

​الأمان المالي: ضمان دخل ثابت ومستمر للمستحقين يجنبهم التقلبات الاقتصادية.

​حماية الأسرة: توفير الرعاية والحماية للأسرة في حال غياب أو عجز العائل الأساسي.

المعاشات

​الحياة الكريمة: كفالة حياة كريمة تليق بالمؤمن عليهم بعد قضاء سنوات خدمتهم وبلوغ سن التقاعد.

​كيف يتم تحديد قيمة المعاش؟

و​وفقاً لما يتم إعلانه، فإن تحديد قيمة المعاش لا يتم بشكل عشوائي، بل يجري احتسابه بناءً على معايير دقيقة وعادلة وهي:

  • ​مدة الاشتراك التأميني للمؤمن عليه.
  • ​متوسط الأجر الذي كان يتقاضاه خلال فترة عمله.

و​يتم كل ذلك طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الساري.

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