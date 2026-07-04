بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات

​في خطوة لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء إجراءات تعويض المواطنين المستحقين الذين تم استبعادهم بالخطأ من منظومة بطاقات الدعم، وذلك فور الانتهاء من فحص التظلمات المقدمة منهم والتأكد من أحقيتهم.

​إنصاف الفئات المستحقة

و​تأتي هذه القرارات لتضع حداً لمخاوف العديد من الأسر التي تأثرت بقرارات الاستبعاد الأخيرة الناتجة عن عمليات تنقية قواعد البيانات.

وأكدت الوزارة أن الهدف الأساسي من فحص التظلمات هو تدقيق البيانات بدقة متناهية، لضمان عدم حرمان أي مواطن يستحق الدعم التمويني والخبز البلدي.

​آلية التعويض والخطوات المتبعة

و​لتسهيل الأمر على المواطنين، وضعت الوزارة مساراً واضحاً للتعامل مع طلبات التظلم والتعويض:

​فحص التظلمات: مراجعة شاملة للمستندات والوثائق التي تقدم بها المواطنون لإثبات دخلهم وحالتهم الاجتماعية والاقتصادية.

​إعادة التنشيط الفوري: بمجرد قبول التظلم وثبوت أحقية الأسرة، يتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية بشكل فوري.

​صرف مستحقات بأثر رجعي: تشمل عملية التعويض صرف السلع التموينية وحصص الخبز التي لم تحصل عليها الأسرة خلال فترة الاستبعاد، لضمان عدم ضياع حقوقهم.

​رقمنة الخدمات وتطوير منظومة الدعم

و​تعكس بطاقات التموين الذكية الجديدة (بطاقة الأسرة) المزودة بالشريحة الإلكترونية، التوجه المستمر للدولة نحو رقمنة الخدمات التموينية. هذا التحول الرقمي يهدف إلى:

​تقليل الأخطاء البشرية في عمليات الحذف والإضافة.

​تسهيل تقديم التظلمات إلكترونياً عبر المنصات الرقمية مثل "مصر الرقمية" وموقع "دعم مصر".

​تسريع وتيرة فحص الطلبات وتقديم التعويضات للمستحقين دون عناء.

وأهابت وزارة التموين بالمواطنين الذين تم استبعادهم والراغبين في تقديم التظلمات، ضرورة التوجه إلى مكاتب التموين المطورة أو استخدام المنصات الإلكترونية المعتمدة، مع إرفاق كافة المستندات الرسمية التي تؤكد استحقاقهم للدعم لسرعة البت في ملفاتهم.

خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين

و​إذا تم حذف بطاقتك التموينية أو أحد أفراد أسرتك وتعتقد أنك تستحق الدعم، يمكنك تقديم تظلم لإعادة تفعيلها. إليك الخطوات بالتفصيل والأوراق المطلوبة لضمان قبول التظلم.

​أولاً: خطوات تقديم التظلم (خطوة بخطوة)

​أتاحت وزارة التموين تقديم التظلمات إلكترونيًا أو ورقيًا عبر مكاتب التموين لتسهيل الإجراءات على المواطنين:

​الاستعلام عن سبب الحذف: قبل البدء، قم بزيارة موقع "دعم مصر" أو "بوابة مصر الرقمية"، أو توجه إلى أقرب ماكينة صرف صرف خبز/سلع لقراءة الرسالة المصاحبة بـ "بون الصرف" لمعرفة سبب الاستبعاد بدقة.

​تجهيز المستندات: قم بإعداد الأوراق الرسمية التي تثبت عدم صحة سبب الحذف (على سبيل المثال: إذا كان السبب امتلاك سيارة حديثة، أحضر شهادة من المرور تثبت عكس ذلك).

​التوجه إلى مكتب التموين: اذهب إلى مكتب التموين التابع له حاملاً المستندات المطلوبة.

​ملء استمارة التظلم: اطلب "استمارة تظلم" من الموظف المختص وقم بملء البيانات بكل دقة، مع كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة.