من حقه يمشي .. خالد الغندور يُثير الجدل بشأن إمام عاشور

علّق الإعلامي خالد الغندور على الجدل المثار خلال الفترة الأخيرة بشأن مستقبل إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل الأنباء المتداولة حول وجود عروض خارجية ورغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية جديدة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هناك عقد بين الأهلي وإمام عاشور، على إمام أن يحترم تعاقده الذي وافق عليه بعد رحيله للدنمارك وعودته للنادي الأهلي».

وأضاف: «بعد نهاية تعاقده من حقه يطلب ما يريد، ومن حقه يرحل، أما فكرة أن وكيله كل يوم بتصريح جديد ولا احترام للعقود، من وجهة نظري جعل الأهلي يقفل القصة ويعلن رسميًا أنه مش للبيع».

وأشار الغندور إلى أن طريقة التفاوض الحالية لا تصب في مصلحة الأهلي، خاصة مع الحديث عن إمكانية انتقال اللاعب إلى أحد الأندية التركية مقابل الحصول على قيمة الصفقة بالتقسيط.

واختتم: «خصوصًا أن التقسيط على 3 سنوات ومع نادي تركي يعتبر تهريج».

وتأتي تصريحات خالد الغندور في ظل حالة من الجدل حول مستقبل إمام عاشور، وسط اهتمام عدد من الأندية بخدمات اللاعب، في الوقت الذي يتمسك فيه الأهلي بالحفاظ على أحد أبرز عناصره خلال الفترة المقبلة.