أخبار التوك شو| السيسي يعلن استضافة مصر النسخة الثانية من منتدى العلمين في 2028..هل تصل الطماطم إلى 45 جنيهًا؟... تفاصيل جديدة بشأن إقرارات الضرائب العقارية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئيس السيسي يعلن استضافة مصر النسخة الثانية من منتدى العلمين في 2028



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أننا نجتمع في ظل مرحلة دقيقة يمر بها العالم، وقارتنا تمر بتوترات ونزاعات وإرهاب وتطرف.

استثناء المستأجر.. الفئات الملزمة بتقديم الإقرار الضريبي للسكن

كشفت الدكتورة فداء فؤاد، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، تفاصيل حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة، مؤكدة أن الهدف منها تغيير السياسة الضريبية بحيث يقابل الالتزام الضريبي حافز يستفيد منه المواطن.



سعر الدولار يتجاوز 52 جنيهًا.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه

استعرض برنامج «صباح البلد» أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي 52.37 جنيه للبيع و52.27 جنيه للشراء.

تراجع أسعار الذهب في مصر 115 جنيهًا خلال أسبوع.. وعيار 21 يسجل 6125 جنيهًا

استعرض برنامج «صباح البلد» تراجع أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 انخفاضًا بنحو 115 جنيهًا، بما يعادل 1.8%.

«الضرائب العقارية» توضح موقف وحدات الإسكان الاجتماعي والجراجات من الإقرار الضريبي

تتواصل جهود مصلحة الضرائب العقارية لتنظيم آليات التعامل مع الوحدات العقارية وتحديد أسس التقييم والقيمة السوقية لها، بالتزامن مع التأكيد على أهمية التزام الملاك والمنتفعين بتقديم الإقرارات الضريبية وفقًا للقواعد والمواعيد المحددة.

رسائل قوية من الرئيس السيسي في ختام منتدى إفريقيا العلمين للأعمال

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الختامية لاجتماع الاتحاد الأفريقي التنسيقي الثامن لمنتصف العام، أن مناقشاتنا اليوم بمدينة العلمين، تركز على حجم الإنجازات التي تم تنفيذها، وتحركاتنا نحو تحقيق التكامل والاندماج القارى، وتطوير أطر التنسيق بين الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.

بيتكوين قرب 85 ألف دولار.. 6 منتجات استثمارية جديدة تترقب دخول السوق برافعة 3 أضعاف

استقرت عملة «بيتكوين» قرب مستوى 85 ألف دولار خلال تعاملات اليوم، الأحد، وسط ترقب المستثمرين لتداعيات موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج 6 منتجات استثمارية متداولة في البورصة، تتيح التعرض للعملات المشفرة وبعض السلع باستخدام رافعة مالية تصل إلى ثلاثة أمثال الأداء اليومي للأصول الأساسية.

تشديد الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية واعتقال 15 فلسطينيًا

تشهد الضفة الغربية تصعيدًا في الإجراءات الإسرائيلية، بالتزامن مع تشديد القيود على حركة الفلسطينيين وإغلاق المعابر والحواجز، وسط مخاوف إسرائيلية من وقوع أحداث أمنية بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر وعيد يوم الغفران، فيما تتواصل الاعتقالات واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين ومزارعي الزيتون.

تشديد الإجراءات الإسرائيلية في الضفة واعتقال 15 فلسطينيًا

قالت ولاء السلامين مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أصدر قرارًا بشأن إغلاق الضفة الغربية يومي 5 و7 أكتوبر، موضحة أن الإغلاق يشمل المعابر والحواجز والبوابات العسكرية المنتشرة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، إلى جانب إغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال اليومين، وذلك بناءً على توصية جيش الاحتلال الإسرائيلي وتقييماته الأمنية.





