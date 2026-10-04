قتيل و6 مصابين.. زيلينسكي يكشف تفاصيل هجوم روسي جديد على كييف

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة 6 آخرين جراء هجمات روسية ليلية استهدفت عدة مناطق في أوكرانيا، بينها العاصمة كييف.

وقال زيلينسكي إن طائرة مسيرة روسية استهدفت مجددًا جسر «بيفنيتشني» في كييف، مشيرًا إلى أن الجسور الرئيسية في العاصمة تعرضت للاستهداف لليوم الرابع على التوالي.

وبحسب الرئيس الأوكراني، شملت الهجمات أيضًا مستودعًا للإمدادات الطبية في منطقة سومي، ومنشأة للاتصالات في دنيبرو، إلى جانب أهداف في مناطق كييف وخاركيف ودونيتسك وسومي وزابوريجيا.

135 مسيرة روسية في ليلة واحدة

وقال زيلينسكي إن روسيا أطلقت 135 طائرة مسيرة هجومية على الأراضي الأوكرانية، بينها أكثر من 50 طائرة تعمل بمحركات نفاثة، مضيفًا أن الهجمات استهدفت مباني سكنية ومنشآت للبنية التحتية الحيوية.

وأشار إلى تسجيل انقطاعات في التيار الكهربائي ببعض المناطق، مؤكدًا أن فرق الطوارئ والخدمات المختصة تعمل في المواقع المتضررة.

وأضاف أن القوات الروسية استخدمت خلال أسبوع واحد أكثر من 1900 طائرة مسيرة هجومية و1700 قنبلة جوية و25 صاروخًا ضد أوكرانيا، بحسب ما ذكره.

زيلينسكي يرحب بزيارة المستشار الألماني

وفي سياق متصل، رحب الرئيس الأوكراني بوصول المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى كييف، مشيدًا بالدعم الألماني لبلاده في مواجهة الهجمات الروسية.

وقال زيلينسكي إن كييف وبرلين تعملان على اتخاذ قرارات واتفاقيات جديدة لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية، مؤكدًا أهمية التعاون الأوروبي في مواجهة التصعيد.

موسكو تعلن استهداف مواقع أوكرانية

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت استهداف ما وصفته بالبنية التحتية للموانئ الأوكرانية والسفن التي تقدم دعمًا للقوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة إن طائرة مسيرة استهدفت سفينة شحن جافة تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر إلى الشرق من أوديسا.

كما أعلنت موسكو تنفيذ ضربات ضد مواقع تابعة للقوات الأوكرانية في دونيتسك وسومي، من بينها مركز قيادة للطائرات المسيرة ومواقع انتشار مؤقتة.

وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت أو دمرت 559 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية مختلفة، إضافة إلى شبه جزيرة القرم والبحر الأسود وبحر آزوف.