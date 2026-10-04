أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار.. وحالة الطقس اليوم الأحد| فيديو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

استعرض برنامج «صباح البلد» تراجع أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 انخفاضًا بنحو 115 جنيهًا، بما يعادل 1.8%.

وبدأ جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 6240 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوى له عند 6075 جنيهًا، ثم ينهي الأسبوع عند 6125 جنيهًا.

الذهب

وساهم ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في الحد من الضغوط الواقعة على أسعار الذهب محليًا، بعدما ارتفع سعر الصرف خلال الأسبوع الماضي بنحو 50 قرشًا، بما يعادل نحو 1%.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5250 جنيهًا، وعيار 24 نحو 7000 جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 49 ألف جنيه.

العملات



استعرض برنامج «صباح البلد» أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي 52.37 جنيه للبيع و52.27 جنيه للشراء.

وبلغ سعر اليورو 59.36 جنيه للبيع و58.89 جنيه للشراء، فيما سجل الجنيه الإسترليني 69.50 جنيه للبيع و68.96 جنيه للشراء.

وسجل الريال السعودي 13.94 جنيه للبيع و13.91 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.26 جنيه للبيع و14.23 جنيه للشراء.

كما أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي بالتزامن مع بداية فصل الخريف، وهو ما يؤدي إلى انخفاض قيم درجات الحرارة وارتفاع فرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق.

وأوضحت منار غانم، في تصريحات تلفزيونية، أن البلاد تشهد سقوط أمطار منخفضة الشدة، بالتزامن مع استمرار تأثير المنخفض الجوي، وما يصاحبه من ظهور السحب المنخفضة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقالت إن فرص سقوط الأمطار اليوم، الأحد، تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، وقد تصل إلى رعدية على مناطق من السواحل الشمالية، بينما تشهد المناطق الداخلية فرصًا خفيفة لسقوط الأمطار، مع فرص ضعيفة لهطول الأمطار على القاهرة الكبرى.

وشددت على ضرورة توخي الحذر خلال الفترة الحالية، خاصة مع استمرار التغيرات الجوية وانخفاض درجات الحرارة.

استمرار الأمطار حتى نهاية الأسبوع



وأضافت منار غانم أن فرص سقوط الأمطار من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، التي تتراوح خلال ساعات النهار بين 29 و30 درجة مئوية، بينما تنخفض ليلًا إلى نحو 19 درجة.

وأوضحت أن أجواء أول ساعات الليل تكون معتدلة، قبل أن تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار لا يزال موجودًا.

تحذير من الفارق الكبير بين درجات الحرارة

وأكدت المتنبئ الجوي أن فصل الخريف يتميز بوجود فارق واسع بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل، وهو ما يستدعي الانتباه خلال هذه الفترة، خاصة مع احتمالية زيادة الإصابة بالأمراض نتيجة التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة.

ونصحت منار غانم بضرورة الانتباه عند الخروج في ساعات الصباح الباكر، مؤكدة أن الملابس الصيفية قد لا تكون كافية خلال هذه الفترة، ويمكن ارتداء قطعتين من الملابس بدلًا من قطعة واحدة، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة في الصباح.

وشددت على ضرورة الحذر من التغيرات الجوية خلال الفترة الحالية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، وضرورة متابعة النشرات الجوية قبل الخروج، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر.