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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

840 جنيها.. ماذا حدث في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع؟

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

سعر الذهب اليوم الاحد شهد هدوء نسبي بالتزامن مع إجازة البورصة العالمية إلى جانب التباين المحدود في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

تراجعت أسعار الذهب في مصر للأسبوع الثاني على التوالي، متأثرة بضعف حركة التسعير في السوق المحلي، في ظل الهبوط الذي شهدته أسعار الذهب عالميا.

 وتراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 840 جنيها، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم الأحد 

ويقدّم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الاحد 4-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4139 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5254 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6130  جنيهًا، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7006 جنيهات للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد 49.040 جنيهًا

ورغم الضغوط الحالية، لا تزال هناك عوامل داعمة للذهب، إذ ارتفعت التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب للأسبوع الحادي عشر على التوالي، في أطول سلسلة من التدفقات الاستثمارية لصناديق الذهب منذ بداية العام.

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