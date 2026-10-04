«زيدان» عن رونالدو: ساعدني على تحقيق بطولات مذهلة.. والاتحاد البرتغالي يتحرك لإنهاء الأزمة

تحدّث زين الدين زيدان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ظل الأزمة الأخيرة التي يعيشها قائد منتخب البرتغال مع الجهاز الفني بقيادة خورخي جيسوس خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

زيدان يشيد بمسيرة رونالدو

وأشاد زيدان بمسيرة رونالدو، مستعيدًا ذكرياته مع النجم البرتغالي خلال فترة عملهما معًا في ريال مدريد، مؤكدًا أن اللاعب كان أحد أبرز العناصر التي ساهمت في تحقيق الفريق للعديد من البطولات.

وقال زيدان: «كريستيانو ساعدني على تحقيق بطولات مذهلة، ويجب أن نحتفل بمسيرته العظيمة بالطريقة التي يستحقها».

وأضاف أسطورة ريال مدريد: «كنت محظوظًا بوجوده معي، ولدي احترام كبير لجميع اللاعبين، وخاصة رونالدو».

الاتحاد البرتغالي يتدخل لاحتواء الأزمة

وفي الوقت نفسه، يستعد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم للتدخل من أجل احتواء الأزمة الأخيرة بين كريستيانو رونالدو، قائد ومهاجم المنتخب، وخورخي جيسوس المدير الفني، بعدما شهدت العلاقة بين الطرفين حالة من التوتر خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وجاءت الأزمة عقب تصريحات أدلى بها خورخي جيسوس لوسائل الإعلام، أكد خلالها غياب رونالدو عن مواجهة الدنمارك، قبل أن يغادر قائد المنتخب البرتغالي معسكر الفريق، في تطورات أثارت حالة واسعة من الجدل.

اجتماع مرتقب مع رونالدو

وبحسب التقارير، بدأ الاتحاد البرتغالي لكرة القدم تحركاته من أجل تسوية الخلاف وإعادة الهدوء إلى صفوف المنتخب، حيث من المنتظر أن يعقد مسؤولوه اجتماعًا مع كريستيانو رونالدو خلال الأسبوع المقبل، في محاولة لإنهاء الأزمة بين اللاعب والجهاز الفني.

ويسعى الاتحاد البرتغالي إلى إعادة ترتيب العلاقة بين جميع الأطراف، وعلى رأسهم رونالدو والمدير الفني خورخي جيسوس، خاصة في ظل المكانة التاريخية التي يتمتع بها قائد المنتخب، والدور الكبير الذي لعبه مع البرتغال على مدار السنوات الماضية.