البورصة المصرية تتراجع جماعيًا بختام تعاملات اليوم.. ضغوط بيعية تفقد السوق 24 مليار جنيه

اتجهت تعاملات المستثمرين نحو البيع في ختام تعاملات البورصة المصرية اليوم الإثنين، ما انعكس على أداء مؤشرات السوق ودفعها للتراجع بشكل جماعي، بالتزامن مع انخفاض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة، في ظل تحركات المستثمرين لجني الأرباح وإعادة توزيع الاستثمارات بين القطاعات والأسهم.

رأس المال السوقي

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 4.238 تريليون جنيه بنهاية تعاملات اليوم، مقابل نحو 4.262 تريليون جنيه في بداية الجلسة، ليفقد نحو 24 مليار جنيه.

ويعكس تراجع رأس المال السوقي الضغوط البيعية التي شهدتها الأسهم خلال التعاملات، خاصة مع انخفاض المؤشرات الرئيسية للسوق في ختام الجلسة.

أداء مؤشرات البورصة المصرية

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.66%، ليغلق عند مستوى 53,553 نقطة.

كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.65%، ليصل إلى مستوى 67,055 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 25,139 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.51%، ليسجل مستوى 6,564 نقطة.

وعلى صعيد مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة، تراجع مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.89%، ليغلق عند مستوى 19,776 نقطة.

كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.89%، ليصل إلى مستوى 26,132 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 66,608 نقطة.