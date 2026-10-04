قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة انتصارات أكتوبر.. فتح المتحف الزراعي ومعرض الزهور مجانا للجمهور لمدة 3 أيام
مصر تواجه جنوب أفريقيا وديا .. موعد مباراة الليلة والقنوات الناقلة
ظاهرة فلكية لافتة.. تعامد القمر على الكعبة المشرفة في سماء مكة
10 جنيهات في الجرام.. زيادة أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
مساعد وزير التموين: لا زيادة في أسعار رغيف الخبز أو المساس بوزنه.. وتشديد الرقابة على المخابز
يصرف الانتباه عن إيران.. القيادة المركزية الأمريكية تتحفظ على ضرب الحوثيين باليمن
الأهلي يفتح باب رحيل أمام محمد هاني وياسر إبراهيم | تفاصيل
حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني: ميسي سيترك فراغا كبيرا في الفريق
غدا.. القمر يتعامد على الكعبة المشرفة للمرة الثانية خلال 2026
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
خالد الجندي: الإخوان الإرهابية تزرع الفتنة وتتهم المخالفين لها بالخيانة.. فيديو
مدبولي: بصحى الفجر وبطلع على مستجدات الأحداث من المواقع الإخبارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض مؤشر بورصة قطر في ختام تعاملات اليوم

بورصة قطر
بورصة قطر
أ ش أ

انخفض مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بمقدار 6.81 نقطة بنسبة 0.07% ليبلغ 9185.43 نقطة.

وأظهرت بيانات الجلسة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أنه تم تداول 140 مليونا و454 ألفا و142 سهما بقيمة 257 مليونا و351 ألفا و48.104 ريال، عبر تنفيذ 14155 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال الجلسة أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغ رأس مال السوق، في نهاية جلسة التداول، 556 مليارا و985 مليونا و360 ألفا و51.536 ريال مقارنة بـ556 مليارا و451 مليونا و178 ألفا و619.448 ريال في الجلسة السابقة.

بورصة قطر رأس مال السوق وكالة الأنباء القطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

منتخب مصر

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية اليوم

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يشارك في قمة تجمع قادة مصر وإريتريا والسودان والصومال بالعلمين.. اليوم

ترشيحاتنا

بيطري بورسعيد يكافئ طبية وفنى وحيدين يعملان بجمع الكلاب الضالة للتحقيق

بيطري بورسعيد تحيل طبيبة وفني يعملان بجمع الكلاب الضالة للتحقيق

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يعقد سلسلة اجتماعات متواصلة لمتابعة الملفات الخدمية والإنتاجية

محافظ المنيا خلال الجوله

إنشاء 14 مدرسة جديدة.. محافظ المنيا يتفقد مدرسة طه حسين ببني مزار

بالصور

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد

حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد