انخفاض مؤشر بورصة قطر في ختام تعاملات اليوم

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انخفض مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بمقدار 6.81 نقطة بنسبة 0.07% ليبلغ 9185.43 نقطة.

وأظهرت بيانات الجلسة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أنه تم تداول 140 مليونا و454 ألفا و142 سهما بقيمة 257 مليونا و351 ألفا و48.104 ريال، عبر تنفيذ 14155 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال الجلسة أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغ رأس مال السوق، في نهاية جلسة التداول، 556 مليارا و985 مليونا و360 ألفا و51.536 ريال مقارنة بـ556 مليارا و451 مليونا و178 ألفا و619.448 ريال في الجلسة السابقة.