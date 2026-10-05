تراجع جماعي بمؤشرات البورصة عند الإغلاق

تراجع أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم / الاثنين /، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، فيما مالت تعاملات المؤسسات المحلية والمستثمرين الأفراد المصريين والأجانب والعرب نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 24 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 4.239 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 71.4 مليار جنيه، تضمنت تعاملات سندات وأذون وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 9.4 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 53553.41 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.89% ليبلغ 19776.31 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا، الذي انخفض بنحو 0.89% ليبلغ مستوى 26132.88 نقطة.