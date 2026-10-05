6 أكتوبر مش إجازة.. موعد ترحيل العطلة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك

​تتجه أنظار الموظفين والعاملين في مختلف قطاعات الدولة نحو العطلة الرسمية المرتقبة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وعيد القوات المسلحة.

وفي إطار حرص الحكومة على تنظيم الإجازات الرسمية وربطها بعطلات نهاية الأسبوع، صدرت القرارات الرسمية المنظمة لهذه العطلة لتشمل كافة قطاعات الدولة.

​أولاً: إجازة الحكومة والقطاع الإداري للدولة

​الموعد الرسمي: أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر.

​الفئات المستفيدة: العاملون في الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

طبيعة الإجازة: تمنح هذه الإجازة الموظفين فرصة الحصول على عطلة متصلة لمدة 3 أيام (الخميس والجمعة والسبت).

​ثانياً: إجازة العاملين في القطاع الخاص

​الموعد: تسري إجازة يوم الخميس 8 أكتوبر 2026 رسمياً على العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص بدلاً من يوم الثلاثاء 6 أكتوبر.

الأجر والقواعد المنظمة:

​الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل للعاملين.

و​يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا استدعت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجراً مضاعفاً عن هذا اليوم أو يمنح أيام إضافية بديلة وفقاً لما تنص عليه تشريعات قانون العمل وبما يتماشى مع مصلحة العمل والطرفين.

​ثالثاً: إجازة القطاع المصرفي والبنوك المصرية

​قرارات البنك المركزي: أعلن البنك المركزي المصري رسمياً تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، وذلك استجابة لقرار ترحيل الإجازة الرسمية.

​جدول توقف واستئناف العمل:

​تُنهي البنوك تعاملاتها مع الجمهور بنهاية أسبوع العمل يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026.

​تبدأ العطلة المصرفية الرسمية ابتداءً من صباح الخميس 8 أكتوبر وحتى نهاية عطلة نهاية الأسبوع.

​العودة للعمل: يُستأنف العمل رسمياً بجميع الفروع المصرفية الحكومية والخاصة صباح يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026 في المواعيد الاعتيادية.

​استمرار الخدمات الرقمية: تؤكد البنوك عادةً على استمرار عمل الخدمات الإلكترونية مثل (ماكينات الصراف الآلي ATM، تطبيقات الإنترنت البنكي، والمحافظ الإلكترونية) على مدار الساعة طوال أيام الإجازة لتلبية احتياجات العملاء المالية.

​وتُعد إجازة 6 أكتوبر هي آخر الإجازات الرسمية الكبرى الممنوحة للموظفين والعاملين مدفوعة الأجر خلال العام الميلادي، مما يجعلها فرصة مناسبة لترتيب خطط السفر والأنشطة العائلية قبل نهاية العام.