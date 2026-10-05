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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

منتدى مصر.. تعرف على موعد المؤتمر ورابط التسجيل

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
قسم الخدمات

​أطلق المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، الموقع الإلكتروني الرسمي لـ "منتدى مصر 2026"، وذلك يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، ليصبح نافذة تفاعلية وطنية تمهد لانعقاد المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.  

و​يأتي هذا الإطلاق تجسيداً للتوجيهات الرئاسية المباشرة بأهمية إعلاء الرأي العام، والتفاعل الجاد مع شواغله وتساؤلاته بشفافية كاملة ورؤية مستقبلية واضحة.  

مجلس الوزراء يطلق الموقع الإلكتروني لـ«منتدى مصر 2026» تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

​تفاعل شعبي واسع وأرقام قياسية في الأيام الأولى

و​شهد الموقع الإلكتروني للمنتدى منذ لحظات إطلاقه الأولى، إقبالاً لافتًا يعكس مدى وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في صنع القرار وبناء مستقبل التنمية، حيث سجلت المؤشرات خلال الأيام الثلاثة الأولى:  

تجاوز عدد المشاهدات: 7 ملايين مشاهدة.  

إجمالي عدد الزائرين: تخطي حاجز 250 ألف زائر.  

المواطنون المسجلون: أكثر من 40 ألف مواطن من مختلف الفئات والتوجهات.  

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

الأفكار والمشاركات: طرح المسجلون أكثر من 5 آلاف فكرة ومشاركة بناءة.  

​قطاع التعليم في الصدارة

و​من بين آلاف الأفكار المُقدمة، جرت مراجعة ونشر ما يزيد على 1500 مشاركة على الموقع الرسمي، موزعة على 19 قطاعاً تنموياً واجتماعياً متنوعاً. وقد تصدرت المشتركات المجتمعية القطاعات الحيوية الآتية:  

  • ​قطاع التعليم: في المقدمة بـ 196 مشاركة.  
  • ​قطاع الثقافة والإعلام: في المركز الثاني بـ 143 مشاركة.  
  • ​قطاع سوق العمل: في المركز الثالث بـ 110 مشاركات.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

​رابط التسجيل والمشاركة

و​في إطار إتاحة الفرصة لكافة المواطنين، الخبراء، والمتخصصين لإبداء الرؤى والأطروحات حول القضايا المطروحة للنقاش، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى والتسجيل عبر الرابط التالي:  ​https://EgyptForum.gov.eg.

ما هو منتدى مصر؟

ومنتدى مصر 2026 هو منصة وطنية حوارية وتفاعلية أُطلقت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف خلق قناة اتصال مباشرة ومستدامة بين الحكومة والمواطنين، والخبراء، والجامعات، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.  

و​فيما يلي أبرز ملامح وأهداف هذا المنتدى:  

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

​1. الفلسفة والأهداف الرئيسية

رصد نبض الشارع: يهدف المنتدى إلى تجميع آراء ومقترحات المواطنين والمتخصصين لمساعدة صانع القرار في تحديد الأولويات بدقة.  

المشاركة المجتمعية الفعالة: تحويل المواطن إلى شريك حقيقي في صياغة السياسات ورسم ملامح ومسار التنمية والخطط المستقبلية للدولة.  

تقييم السياسات العامة: مناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وكيفية انعكاس السياسات العامة على حياة المواطنين، وبحث البدائل والحلول المقترحة.  

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

​2. أبرز المحاور والقضايا المطروحة

و​تتوزع جلسات العمل والنقاشات في المنتدى على عدة محاور أساسية تمس حياة المواطن وصدارة اهتمامات الدولة، ومنها:  

محور بناء الإنسان: ويشمل ملفات التعليم، والشباب والرياضة، والثقافة، ودور المؤسسات الدينية والتعليمية في ترسيخ القيم.  

جودة حياة المواطن والتنمية المتكاملة: مناقشة ملفات الأسعار، والسلع، والخدمات الأساسية.  

الحماية والأمان الاجتماعي.  

الاقتصاد والاستثمار: مناقشة الأولويات الاقتصادية، ودعم القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وتوفير فرص العمل.  

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يرصد إشادة

​3. الآلية والمشاركة

و​تم إطلاق موقع إلكتروني رسمـي خاص بالمنتدى (egyptforum.gov.eg) لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والخبراء للتسجيل والمشاركة بآراءهم ومقترحاتهم بشكل إلكتروني منظم وممنهج.  

و​يعتمد المنتدى على سلسلة من الجلسات التحضيرية وورش العمل التي تناقش مختلف القضايا تمهيداً لعرض مخرجاتها ونتائجها.

منتدى مصر منتدى مصر 2026 موعد منتدى مصر مجلس الوزراء رابط منتدى مصر موقع منتدى مصر

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