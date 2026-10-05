يمنح الكرة الذهبية لمدربه.. سباليتي يشيد بمحمد صلاح

وجه الإيطالي لوتشيانو سباليتي، مدرب يوفنتوس الحالي وروما السابق، إشادة خاصة بـ محمد صلاح، نجم طرابزون سبور، الذي وصفه بأنه أحد أبرز اللاعبين الذين تركوا بصمة في مسيرته التدريبية.

وتحدث سباليتي خلال حواره مع صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، عن بعض اللاعبين الذين كان لهم تأثير واضح في تطوره كمدرب، وذكر عددًا من الأسماء التي عمل معها، قبل أن يتوقف عند محمد صلاح، الذي دربه في روما.

وقال سباليتي: "بيزارو في أودينيزي، ولوبوتكا وكفاراتسخيليا في نابولي، وصلاح في روما، وكانسيلو في إنتر، جميعهم أثروا في تطوري كمدرب".

وأضاف: "صلاح، دعوني أوضح ذلك، يمنح الكرة الذهبية لكل من يدربه. كما أن كينان يلدز (لاعب يوفنتوس الشاب) يمكن مقارنته بـ كفاراتسخيليا، يحتاج فقط إلى اللعب أكثر قليلًا".